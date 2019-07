Galerie baalt van verdwijnen Kunstkoopregeling: 'Supervervelend'

Galerie with tsjalling in Groningen (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

'Supervervelend, want dit was een mooie regeling voor mensen die niet veel geld hebben of voor klanten die een heel duur kunstwerk willen kopen.'

Tsjalling Venema van galerie with tsjalling aan de Kostersgang in Groningen reageert op het nieuws dat de regeling KunstKoop verdwijnt.

De regeling

Met de Kunstkoopregeling kunnen particulieren kunst kopen op afbetaling zonder rente te betalen. Ruim 120 galerieën verspreid over ons land doen mee aan deze regeling, waaronder galerie with tsjalling.

Om deze regeling mogelijk te maken heeft initiatiefnemer het Mondriaan Fonds een overeenkomst gesloten met ABN AMRO. Deze bank wil nu van de regeling af.

Lage rentestand

'De afgelopen jaren waren de verkopen via deze regeling al afgenomen', vertelt Venema.

'De rentestand is heel laag. Dus voor een aankoop kun je net zo goed je spaargeld gebruiken waar je maar een kwart procent rente op krijgt.'

Gedonder over leningen

'Ook hoorde ik van klanten dat ze steeds meer gedonder kregen met de bank over het aanvragen van een lening. Die kregen ze niet meer, omdat ze een tijdelijk contract hadden of omdat ze freelancer waren. De regels voor leningen zijn flink aangescherpt en dat geldt ook voor deze groep.'

Venema vreest dat door het verdwijnen van de regeling vooral het aantal grote verkopen zal afnemen. 'Het zou fantastisch zijn als er een particulier was die zei: het gaat maar om twee miljoen euro aan leningen per jaar. Dat wil ik wel uitzetten voor tien procent rente.'

Je gaat er pas aan verdienen als je er een miljoen in stopt Tsjalling Venema - Galerie with Tsjalling

Investering

Klanten van Venema vragen ook steeds vaker of kunst een goede investering is. 'Maar dat is slechts een klein stukje van de markt', zegt hij. 'Dan moet je er eerst heel veel geld in investeren. Het is net als met aandelen. Je gaat er pas aan verdienen als je er een miljoen in stopt.'

Toekomst

Maar als er nauwelijks geld mee te verdienen valt, hoe moeten galerieën dan het hoofd boven water houden, nu de kunstkoopregeling verdwijnt?

'Dat is inderdaad de grote vraag', lacht Venema. 'Sommigen zeggen dat we meer moeten doen met lezingen en kunstroutes, maar dat vind ik een heel ouderwets idee. Galerieën werken al heel veel samen en organiseren kunstbeurzen. We zitten allemaal op Facebook en Instagram.'

Dit vervangen door lezingen en kunstroutes, vind ik een heel ouderwets idee Tsjalling Venema - Galerie with Tsjalling

Beleven in plaats van hebben

Samen met anderen heeft Venema in de binnenstad van Groningen 'Exposed' georganiseerd. 'Dat was een groot succes. Mensen willen tegenwoordig graag iets 'beleven'.'

'In musea is het superdruk. Mensen hoeven kennelijk minder te hébben. Kijk maar naar muziekwinkels. We luisteren tegenwoordig allemaal muziek via Spotify of Apple Music. Maar we hoeven geen LP of cd meer te bezitten. Alleen een kleine specialistische groep wil dat nog bezitten. Misschien is het met kunst wel net zo.'

Brandbrief

Mogelijk schrijft Venema met een aantal collega-galeriehouders nog een brandbrief aan het Mondriaan Fonds.

Lees ook:

- Groningen maakt vuist tegen het onderbetalen van kunstenaars

- Fotografie-instellingen willen eigen plek binnen rijksbeleid