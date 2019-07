Dit weekend in Groningen: zeilen, rollende biervaten en kunst

Varen tijdens de Schildweek

Het Schildmeer is vanaf vrijdagavond het decor van de 74ste Schildweek, het jaarlijkse familiespektakel voor zeilers. Tot en met donderdag zijn er dagelijks wedstrijden in de verschillende klassen.

Maar er is meer, zoals muziek, een zeskamp en een barbecue voor de deelnemers,

Kunstzinnig Art Carnivale

Een kunstzinnig festival voor jong en oud, dat is Art Carnivale op Strandpark Schildmeer in Steendam. Kunst, muziek, theater, eten en drinken, van vrijdag tot en met zondag.

Een eerdere editie van Art Carnivale (Foto: Remco in 't Hof/RTV Noord)



Rollend door Kloosterburen

Biervatrollen in de Hoofdstraat van Kloosterburen, het is een jaarlijkse traditie. Zaterdag is het weer zover, vanaf 18:00 uur. Het idee is dat teams van vier personen, aangestuurd door een coach, zo snel mogelijk een biervat over allerlei hindernissen naar de eindstreep rollen.

Als de wedstrijd erop zit, worden de festiviteiten in Kloosterburen voortgezet met een straatfeest.

Springen in Stad

De Grote Markt en de Vismarkt in Stad zijn zondagmiddag tussen 12:00 en 17:00 uur in beslag genomen door springkussens in allerlei soorten en maten. Zo'n dertig stuks in totaal. En je kan er gratis op!

Muziek in het Noorden

Het Peter de Grote Festival voor kamermuziek is woensdag al begonnen en duurt nog tot en met volgdende week zaterdag. Het festival serveert meer dan vijftig concerten, op veelal karakteristieke locaties in de drie Noordelijke provincies.

Repetities voor het festival van 2018 (Foto: René Walhout/RTV Noord)





