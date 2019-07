DUO registreert tien miljoenste diploma in online register

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen heeft deze zomer het tien miljoenste diploma geregistreerd in het diplomaregister.

Daarin worden alle door het ministerie van OCW erkende diploma's vastgelegd, van voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.



Rechtsgeldig

Op Diplomaregister.nl kan iedereen zijn eigen diploma's inzien en gratis downloaden. Het opgeslagen document is rechtsgeldig en heeft dezelfde waarde als het originele diploma.

Het register bestaat sinds 2012 en wordt veelvuldig geraadpleegd, zegt DUO. Alleen al vorig jaar werden bijna 450.000 diploma's gedownload. De verwachting is dat het dit jaar 600.000 keer gebeurt.

Papieren archief

Naast het digitale archief, beheert DUO ook nog een papieren archief. Daarin liggen oudere cijferlijsten opgeslagen. Echte diploma's zijn alleen in het bezit van de ontvanger.

'Op basis daarvan kunnen we een verklaring opstellen dat je je diploma gehaald hebt', zegt Peter Jager, manager van het archief van DUO. 'Dagelijks krijgen we er nog zo'n vijftien tot twintig aanvragen voor.'

Honderden meters

Diploma's uit het voortgezet onderwijs vanaf 2006 zitten in het digitale archief, net als die uit het hoger onderwijs vanaf 1996. Alle cijferlijsten van daarvoor zitten in het papieren archief. Dat staat op een industrieterrein in Groningen, in dozen en schappen. Goed voor honderden meters aan archief.

Jager: 'Normaal kunnen we dat in een paar minuten vinden. Alleen het lastige is dat mensen vaak niet meer exact weten wanneer ze zijn afgestudeerd, of een school heeft meerdere locaties.'

Sport

'In die gevallen moeten we meerdere jaren in het archief doorzoeken. We gaan net zo lang door tot we hem gevonden hebben. Het is een beetje de sport geworden. En dat is ook de verantwoording die we voelen naar de klant.'

