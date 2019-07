Een kindvriendelijker binnenstad? Geen zandbak, maar een fontein!

Of Stadjers soms wat ideeën hadden voor speeltoestellen, om zo de Groningse binnenstad wat aantrekkelijker te maken, vroegen D66, PvdA, CDA en GroenLinks zich af. Nou en of!

Groningse facebookers en twitteraars klommen massaal achter hun toetsenbord.

Klimrekken? Jazeker, maar dan wel in combinatie met een fontein en terrassen. Maar liever geen zandbak. Want waar dat op uit gaat draaien weet iedereen...

Ingekleurde foto

Stadjer Jurrien Koop plaatste vorige week al een prachtig ingekleurde foto van de Vismarkt uit 1914 op Twitter. Daarop prijkt een prachtige fontein.

'Die moet terug. En snel een beetje', reageert Martin Hillenga. Hij krijgt bijval van Peter W van Assen: 'Wauw! Terugzetten! En dan gelijk de gevels aan de noordzijde herstellen.' Erik Harley vraagt zich af waarom in het huidige centrum geen fontein meer te vinden is.

Ook op Facebook, naar aanleiding van onze oproep 'Wat zou jij op de Grote Markt willen?', wordt het vaakst een fontein geopperd om de binenstad te verfraaien. Een fontein kan immers ook heel leuk zijn voor kinderen, zeker bij warm weer.

Hele hit

'Wat je in Beijum hebt is een een hele hit, een fonteinplein', schrijft Stephanie Julian van D. 'Kinderen rennen, springen en kunnen heerlijk met water spelen bij warm weer. Ook makkelijk in onderhoud voor de gemeente.'

Dat vindt ook Susanna Oosterwaal Aalders. 'Na het lezen van dit artikel moest ik denken aan het waterplein in Beijum en het klimtoestel in het Noorderplantsoen. Volgens mij goed te combineren met de bestaande horeca en de marktkramen.'

'Een klein parkje met een speelfontein of ander soort waterplaats', bedenkt Sharon Houwerzijl-Hut, 'waar met mooi weer lekker gepoedeld kan worden.'

Muzikanten

Maar niet iedereen vindt dat de Grote Markt perse kindvriendelijker hoeft. Bart Poortinga zegt bijvoorbeeld: 'Een permanent podium voor muzikanten, waarbij een terras niet zal misstaan. Een fontein zoals hier genoemd lijkt ook mooi.'

Maar, waarschuwt Herman Roskammer: 'Jongens, houd ook rekening met de kermis en feesten die daar worden gehouden. Zal zonde wezen als dat niet meer kan.' Ook Kornelis Smook pleit voor ruimte: 'Kan de meikermis weer groter worden.'

Zandbak? Alsjeblieft niet!

Behalve een fontein is ook de optie 'meerdere terrasjes' populair. Maar een zandbak, zoals D66-raadslid Tom Rustebiel opperde, nadat hij er één in Aken had gezien? Alsjeblieft niet, klinkt het in koor. Want ieder weldenkend mensen weet waar dat op uitdraait, toch?

Jessica Mandema in ieder geval wel. 'Een pisbak/kotsbak voor studenten dus.' Dat denkt ook Jeroen Schuur: 'Die zandbak wordt een studentenhangplaats, kattenbak, zwerverbed of drugsstekkie. Een vaste speelplaats in de binnenstad is een dom idee.'

Vieze naalden

En Nicole Pot: 'Lekker voor de kinderen die erin spelen: graaien in de kots, urine en andere uitwerpselen van het uitgaand publiek. Moet niet denk aan de vieze naalden. gatver, slecht idee. Maar dit had men toch zelf ook kunnen bedenken?'

