Mysterie rond geopend joods graf bij Vlagtwedde (update)

Onlangs werd ontdekt dat één van de graven op het kleine kerkhof is opengemaakt of dat er een poging gedaan is dat te doen.

Onderzoek

Maandag deed de technische recherche onderzoek bij dit graf. Op een foto van RTV Westerwolde is te zien dat mannen in witte pakken aan het werk zijn op het kerkhof.

'Zeer gevoelig'

Medewerkers van Wedeka hebben het graf dinsdagochtend weer dichtgemaakt. Zij willen niets kwijt over deze zaak, behalve dat het 'zeer gevoelig' ligt.

Ook beheerder Willem Fokkens van de joodse begraafplaats hult zich in stilzwijgen. 'De politie heeft mij dringend verzocht om lopende het onderzoek niets te zeggen.'

De politie zelf was dinsdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Reactie Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

De begraafplaats is eigendom van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). In een verklaring meldt het NIK: 'Over de feitelijke toedracht van de schade en of er sprake is van grafschennis is nog geen duidelijkheid. Er is geen indicatie voor een motief, ter plaatse zijn geen uitingen aangetroffen die een verklaring kunnen vormen.'

Gevraagd om een toelichting wil consul-beheerder Eduard Huisman niets kwijt: 'Ik wil absoluut niet speculeren over de toedracht van dit incident'.

Wel legt Huisman uit waarom het schenden van de grafrust juist voor het jodendom extra pijnlijk is: 'Volgens ons geloof moeten wij voor alle joodse graven over de hele wereld zorgen tot de komst van de Messias. Maar ook als het zou gaan om een graf van een ander geloof, zou dit pijnlijk zijn.'

Update: de reactie van het NIK is toegevoegd.