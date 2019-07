'Het is heel dankbaar om met je kleinkind naar de camping te gaan'

Het begon ooit met een slaaptentje, maar inmiddels slaapt oma Gre Verstraeten in een trekkershut op de camping in Uithuizen. Dat doet ze niet alleen, ze neemt al jaren één van haar dertien kleinkinderen mee.

Elke keer als een kleinkind zeven jaar oud wordt mag het kleinkind mee met oma naar de camping. Verslaggeefster Beppie van der Sluis fietste haar tegen het lijf tijdens Op fietse.

'Het is dankbaar'

'Ik ben een toerfietser en de kleinkinderen wilden wel eens weten waar oma naar toe fietste, toen heb ik het eerste kleinkind meegenomen naar deze camping', laat de opgewekte 79-jarige oma weten.

Het zou voor kleinkind Noortje bijna niet door zijn gegaan. 'Ik ben ziek geweest', zegt Gre, 'maar gelukkig ben ik op tijd hersteld. Het is heel dankbaar om met een kleinkind naar de camping te gaan.'

Oma moet vrijdag thuis zijn

Niet al haar kleinkinderen waren even dankbaar met het tripje naar de camping. 'Een kleinzoon reageerde toen we aankwamen op de camping met 'is dit alles?' en even later moesten we ook nog afwassen', lacht oma, 'dat was hij helemaal niet gewend.'

Woensdag is alweer de laatste dag voor Noortje en oma. 'We gaan dan een lange tocht maken en we zijn 's avonds pas laat weer terug.'

Vrijdag moet oma Gre Verstraeten weer thuis zijn. 'Dan word ik tachtig. Het is daarom ook wel mooi geweest, de kinderen moeten nu maar met ze op vakantie gaan. Voor oma wordt het te zwaar om op vakantie te gaan met de kleinkinderen.'

