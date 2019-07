Ondernemer koopt geraamte VOC-schip: 'Een ruwe diamant'

'Het is een ruwe diamant, waar we iets fantastisch mee kunnen doen. Waar je hem ook neerlegt.' Ondernemer Patrick Beijk kocht een replica van het geraamte van een VOC-schip uit de achttiende eeuw.

Wat hij er precies mee gaat doen, weet Beijk nog niet.

'Uitgelezen mogelijkheid'

'Soms loop je tegen iets aan. Zo'n geraamte heeft heel veel mogelijkheden. Het is een uitgelezen mogelijkheid om er iets in te doen op het gebied van horeca of recreatie', zegt Beijk.

'Er is nog geen concreet plan, maar ik zie mogelijkheden als we het geraamte en de binnenkant mooi zouden betimmeren.'

'Het gaat lukken'

Ook is nog niet duidelijk waar het 'schip' moet liggen. Beijk gaat nog in gesprek met gemeenten. Hij is ervan overtuigd dat het plan slaagt.

'Het gaat lukken. Maar we weten nog niet precies wát er gaat lukken. In het ergste geval hebben we heel veel hout. Maar als ik de kuubprijs bekijk, maak ik me nog steeds geen zorgen', zegt hij gekscherend. 'Ik houd wel van uitdagingen.'

Veiling

Beijk kocht het geraamte op een veiling. De kosten voor het transport komen er nog bij. Momenteel ligt het in de Rotterdamse Schiehaven.

'Dat gaat heel complex worden. Misschien kan het wel op een vrachtschip. En als het over de weg gaat, moet het gedemonteerd worden.'