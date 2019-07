Zes arrestaties in onderzoek naar georganiseerde hennepteelt

Bij drie zoekingen in Assen en Hoogezand (twee in woningen en één in een growshop) werden onder meer een hennepkwekerij en een hennepdrogerij aangetroffen. Op twee woningen, in Assen en Foxhol, werd beslag gelegd.

Vuurwapen met munitie

Tijdens de zoekingen werden, behalve honderden hennepstekken, een grote hoeveelheid spullen die gebruikt kunnen worden voor de aanleg van hennepkwekerijen aangetroffen. In een 'kleine kwekerij' die de politie aantrof stonden ongeveer honderd planten.

Ook vond de politie een vuurwapen met munitie, gouden sieraden, contant geld en de gehele inhoud van een growshop.

Gedroogde hennep

Aanleiding voor het onderzoek is een inval aan de Tenten in Grootegast, afgelopen februari. Daarbij werden een grote hennepkwekerij en een grote hoeveelheid gedroogde hennep aangetroffen.

In Grootegast werden in februari al twee verdachten gearresteerd. In het onderzoek dat volgde kwamen nog eens zes verdachten in beeld.

Verdachten uit Het Hogeland en Hoogezand

Van deze zes verdachten komen een 29-jarige vrouw en een 33-jarige man uit de gemeente Het Hogeland. Ook een 53-jarige vrouw uit Hoogezand werd gearresteerd. De overige drie (twee mannen van 72 en 59 en een 55-jarige vrouw uit) komen uit Assen.

Wat ieders rol is geweest moet nog blijken uit onderzoek.

