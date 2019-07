Groningers hebben voorkeur voor buitenland, maar Waddeneilanden zijn ook populair

Deze week is de zomervakantie begonnen en bij RTV Noord wilde we graag weten wat jij doet tijdens deze periode. Daarom hielden we begin juni een enquête.

Resultaten van de enquête:

889 mensen hebben de enquête ingevuld

83,6 procent daarvan gaat op vakantie

8,9 procent daarvan gaat niet op vakantie

7,5 procent weet nog niet of ze op vakantie gaan 889 mensen hebben de enquête ingevuld83,6 procent daarvan gaat op vakantie8,9 procent daarvan gaat niet op vakantie7,5 procent weet nog niet of ze op vakantie gaan Van alle respondenten op vakantie gaat 77 procent naar het buitenland en blijft 23 procent in Nederland. Top 3 buitenlanden:

Frankrijk

Duitsland

Spanje

Dat Frankrijk en Duitsland vaak genoemd worden als buitenlandreizen is misschien niet een verrassing. Het ligt dicht bij huis en dat geven een aantal respondenten ook als reden op. Verder zijn de redenen: 'Die Natur ist da sehr schön' en 'Altijd mooi weer in Frankrijk, mooi landschap, en leuke dorpjes en stadjes'.

Wadden populair

Opvallend is dat de Waddeneilanden populair zijn bij Groningers die in Nederland vakantie vieren.

Voor een aantal zijn de Wadden met de paplepel ingegoten. 'Ik kom al mijn hele leven op Terschelling en dit gaat ongeveer de veertigste keer worden. Mijn ouders kwamen er ook al' zegt iemand over Terschelling.

'Wij komen hier al zolang ik leef', zegt een ander over Ameland. En over Schiermonnikoog zijn een aantal ook te spreken. 'Prachtige natuur en waar je het gevoel krijgt echt even weg te zijn van de bewoonde wereld.'

Thuisblijvers

Ook is er een deel wat niet op vakantie gaat of kan. Verhuizing, verbouwing en omdat het thuis gewoon beter is als op vakantie. 'Ik heb een hekel aan massatoerisme en in de stad is het nu heerlijk rustig.' Eén van de respondenten geeft aan dat de tuin altijd heerlijk vertoeven is en dat er daarom geen vakantie nodig is. Weer een ander schrijft: 'Niks beter as Thoes!'

Een aantal thuisblijvers laat weten geen geld te hebben voor een vakantie. Ook blijft iemand thuis omdat er aardbevingsschade is en dat opgelost moet worden.

Een ander laat weten niet op vakantie te gaan omdat diegene past op de honden van de mensen die op vakantie gaan.

Woar bist?

Om een beeld te geven van Groningers en hun vakantie beginnen we bij RTV Noord op onze kanalen met de miniserie 'Woar bistoe den?' en volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen.

Heb je zelf nog een leuk vakantie verhaal waar we aandacht aan moeten besteden? Stuur dan een mail naar vakantie@rtvnoord.nl.