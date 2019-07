Zorg Huize St. Franciscus gaat door; 70 medewerkers verliezen baan

De zorg voor het failliete Huize St. Franciscus wordt verdeeld over twee partijen. Zorggroep Meander en De Nieuwe Zorg Thuis zijn de nieuwe zorgverleners voor de groep cliƫnten in Veendam.

Curator Wim Entzinger heeft na het faillissement van Huize St. Franciscus afspraken gemaakt met deze twee partijen.

Daarbij neemt zorggroep Meander het merendeel van de zorg voor haar rekening. Het gaat om 60 cliënten. De andere aanbieder, De Nieuwe Zorg Thuis, neemt de zorg terug, 'want Huize St Franciscus was op het gebied van thuiszorg onderaannemer van De Nieuwe Zorg Thuis', zegt directeur Heibo Lantink. De Nieuwe Zorg Thuis heeft zo'n 30 cliënten onder haar hoede.

Blij

Zorggroep Meander zegt blij te zijn de zorg in Huize St. Franciscus in stand te kunnen houden. 'Wij zijn blij dat op deze manier kunnen helpen', zegt een woordvoerder. 'We verlenen zorg in heel Oost-Groningen en zijn blij dat we de zorg voor deze groep cliënten in stand kunnen houden.'

Wat de verandering van zorgpartijen in Veendam gaat betekenen voor de cliënten, moet de komende tijd duidelijk worden. Het is namelijk nog niet duidelijk of alle mensen ook in Huize St. Franciscus kunnen blijven wonen.

Toekomst voor medewerkers ongewis

'We gaan daarover met alle cliënten in gesprek. We willen daarbij maatwerk leveren', zo laat de woordvoerder van Meander weten. Daarbij wordt verwacht dat een deel gewoon in het huis kan blijven wonen, maar een deel op andere locaties van Zorggroep Meander wordt gehuisvest, afhankelijk van de zorgvraag.

Voor de medewerkers van Huize St. Franciscus is de toekomst nog ongewis. Curator Wim Entzinger heeft de 70 medewerkers ontslag moeten geven. Deze groep zit nu zonder werk door het faillissement.

Om te kijken of een deel van deze groep toch aan de slag kan blijven, organiseren het UWV, Zorggroep Meander en De Nieuwe Zorg Thuis donderdagavond een bijeenkomst waarbij de ontslagen medewerkers kunnen informeren naar de mogelijkheden. Ook bieden zowel Meander als De Nieuwe Zorg Thuis de mogelijkheid om bij beide organisaties te solliciteren.

Lees ook:

- Huize St. Franciscus in Veendam failliet; onzekerheid voor 70 werknemers

- Huize St. Franciscus: 'Voor mensen die zorg nodig hebben, wordt het lastig'