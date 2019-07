FC Groningen speelt gelijk tegen FC Emmen in vermakelijk duel

FC Groningen heeft in Rolde voor het eerst niet van FC Emmen verloren sinds de promotie naar de Eredivisie van de Drenten. Het oefenduel in Drenthe eindigde in 2-2.

FC Emmen begon met maar liefst zes voormalig FC Groningen-spelers (Bijl, Veendorp, Bakker, Hiariej, De Leeuw, Bos) aan de wedstrijd.

Bij FC Groningen debuteerde Charlison Benschop. Hij was gelijk aanvoerder en werd in de vijfendertigste minuut al uit het veld gehaald en vervangen door de zeventienjarige Romano Postema, de topscorer van de voorbereiding tot nu toe.

Gevaar van Emmen

De drieduizend toeschouwers op Sportpark Boerbos zagen na ruim twintig minuten het eerste gevaarlijke moment van de wedstrijd, maar FC Emmen-aanvoerder Glenn Bijl had het vizier niet scherp genoeg. Even later was het schot van Nikolai Laurssen uit de draai, te zacht.

De Leeuw

Vijf minuten voor rust maakte Michael de Leeuw, met een prachtige boogbal over doelman Hoekstra, de 1-0 voor FC Emmen. Dat gebeurde na een foute terugspeelbal van Deyovaisio Zeefuik. Een paar minuten later maakte De Leeuw met het hoofd opnieuw een doelpunt, maar dat werd afgekeurd wegens buitenspel.

Tweede helft

Na twee dreigende momenten van FC Groningen kort na rust, was het Gabriel Gudmundsson die na acht minuten in de tweede helft de gelijkmaker binnen schoot. Even later leek Postema de Groningers op voorsprong te zetten, maar ook zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Wissels

Na ruim een uur spelen wisselde coach Danny Buijs bijna al zijn veldspelers, waarna er een wat chaotische fase aanbrak. Sopacua was er halverwege al ingekomen voor Zeefuik.

FC Groningen speelde vanaf dat moment met de volgende opstelling: Hoekstra; Sopacua, Te Wierik, Itakura en Poll; Hrustic, Lundqvist, en Matusiwa; Doan, Sierhuis en El Hankouri.

Doan en Sierhuis

De ploeg van coach bleef vervolgens de gevaarlijkste, met kansen voor Doan en Sierhuis.

Itakura en Sopic

In de negenenzeventigste kopte Ko Itakura op aangeven van Hrustic zijn ploeg op voorsprong. Nog geen vijf minuten later maakte Leon Sopic de gelijkmaker uit een snoeiharde voorzet van Wouter Marinus na een vrije trap aan de zijkant van het zestienmetergebied.

Twee minuten voor tijd was FC Groningen nog gevaarlijk via Kaj Sierhuis, maar doelman Telgenkamp redde knap.

Drie keer verlies

De ploeg van coach Danny Buijs verloor sinds FC Emmen is gepromoveerd naar de eredivisie drie keer van de Drenten. Het oefenduel in de zomer van 2018 eindigde (eveneens in Rolde) in 1-0 voor FC Emmen. In de eredivisie verloren de Groningers thuis met 1-2, en in Emmen werd het 1-0 voor de ploeg van coach Dick Lukkien.

Competitie

Beide ploegen treffen elkaar in het eerste competitieduel van het nieuwe seizoen opnieuw. Op zaterdag 3 augustus komen de Groningers op bezoek in Emmen.

Hannover

FC Groningen speelt komende zaterdag om 15.00 uur in Duitsland een oefenduel tegen Hannover 96, dat uitkomt in de 2.Bundesliga, nadat de club het afgelopen seizoen degradeerde.

Basisopstelling FC Groningen:

Hoekstra; Zeefuik, Van de Looi, Van Hintum en Absalem; Warmerdam, Schreck en Van Kaam; Gudmundsson, Benschop en Breij.

Basisopstelling FC Emmen:

Telgenkamp; Bijl, Veendorp, Bakker en Beste; Hiariej, De Leeuw en Ugrinic; Laursen, Kolar en Bos.