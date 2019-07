Van stage naar vaste baan in Duitsland: 'Hier ben je niet de stagiair die koffie haalt'

Stagelopen over de grens in Duitsland. Het kan voor studenten heel aantrekkelijk zijn. Zo is de vergoeding die je als student krijgt in veel gevallen hoger dan hier. En soms kun je zelfs doorstromen naar een vaste baan over de grens.

Blijhamster Frank Boersma is een voorbeeld van iemand die zijn stage bij onze oosterburen deed. Hij liep stage bij het bedrijf Orgadata in Leer, even over de grens bij Bad Nieuweschans.

'Ik ben hier tijdens mijn mbo-opleiding stage gaan lopen', vertelt hij aan RTV Drenthe. 'En aan de hand daarvan ben ik aangenomen. Nu ben ik softwareontwikkelaar bij Orgadata. Klanten gebruiken onze software voor het maken, calculeren en designen van ramen en deuren.'

Boersma wilde bij het bedrijf in Leer stagelopen, omdat hij er goede verhalen over had gehoord. En heel ver is het niet. Leer ligt op een half uur rijden van Blijham, de woonplaats van Boersma.



Betere stagevergoeding

'Een jaar voordat ik hier met mijn stage begon, hadden meerdere studenten van mijn school ook stage gelopen bij Orgadata. Ze zeiden dat het echt aan te raden is, omdat je veel ervaring opdoet. Niet alleen op het vakgebied van programmeren, maar ook qua cultuur', vertelt Boersma.

Bovendien biedt stagelopen in Duitsland ook voordelen. Zo krijg je betere vergoedingen voor je stage en voor de reiskosten die je maakt, weet hij inmiddels. En misschien nog wel belangrijker: 'In Nederland word je meestal meer gezien als de jongen die wel even koffie kan halen. Dat heb je hier niet. Hier ben ik echt bezig met programmeren.'

Net zo leuk als Nederland

De stage van de Blijhamster verliep succesvol en nu is hij al doorgestroomd naar een vaste baan. Zit er dan binnenkort ook een verhuizing over de grens in?

'Ik heb er wel naar gekeken, maar het is moeilijk te combineren. Mijn vriendin werkt in Groningen en dan moet zij heel veel verder rijden. Maar wie weet wat de toekomst brengt.'

En wie denkt dat het misschien niet zo leuk werken is met de Duitsers, heeft het mis. 'Het is verrassend leuk. Ik had het eigenlijk niet verwacht in het begin. Duitsland is toch een beetje onbekend terrein. Maar als je er een tijdje werkt, is het helemaal leuk. Eigenlijk net zo leuk als in Nederland', aldus Boersma.



Samenwerking met de universiteit

Dat beeld bevestigt recruiter Floriana Markis van Orgadata. Volgens haar gaat de samenwerking tussen de Nederlanders en de Duitsers erg goed.

'Tot nu toe hebben we nog geen interventies gehad', grapt ze. 'Het zijn natuurlijk wel twee verschillende culturen. Dat kun je ook terugzien in de mentaliteit. Maar dat is wel iets wat je kunt managen.'

Om Nederlandse studenten aan te trekken, werkt Orgadata samen met verschillende instanties. 'We werken bijvoorbeeld samen met verschillende scholen over de grens; mbo-opleidingen, maar bijvoorbeeld ook de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben ook een netwerk opgebouwd met bedrijven in de buurt. Dan kunnen we samen de omgeving promoten en over de grens gaan kijken.'

Mede daardoor weten inmiddels meerdere mensen uit Nederland het bedrijf in Leer te vinden. Of je eerst een gigantische papierwinkel in orde moet maken voordat je stage kunt lopen in Duitsland? Dat valt volgens Markis wel mee. 'Wij lopen niet tegen allerlei bureaucratie aan, zoals vaak wordt gedacht', besluit ze.

