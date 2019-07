Lopend Vuur: Cafetaria's in de buurt van scholen moeten verdwijnen

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim bindt de strijd aan met overgewicht onder scholieren. Bij AT5 zegt ze te denken aan het weren van ongezond voedselaanbod in de buurt van scholen.

In veel schoolkantines is het eten de laatste jaren al gezonder geworden. En toch hebben nog veel kinderen te maken met overgewicht. In Amsterdam zouden verkooppunten van ongezond voedsel daar een oorzaak van zijn, zoals de snackbar maar ook winkels.

De wethouder bij AT5: 'Sommige middelbare scholen hebben inmiddels een gezonde kantine, maar leerlingen kunnen in de pauze nog steeds op loopafstand terecht in tien winkels en fastfoodzaken voor spotgoedkope zakken chips, pakken koek, frisdrank en frituur. Daarom is het nu tijd voor een volgende stap.'

Hoe denk jij hierover? Moeten we kinderen behoeden voor te veel ongezond voedsel? Of moeten we dat vooral aan de kinderen en de ouders zelf overlaten?

