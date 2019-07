In dit huis in Stad wordt het je letterlijk groen voor ogen

'Het wordt je groen voor ogen', zegt Rika Scheffer over het interieur van haar huis aan de Boraxstraat in Stad. En daar is geen woord aan gelogen. Waar je ook kijkt, overal is het groen.

Groene vazen, groene knuffels, groene gordijnen, groene lampen, groene verf op de muren. 'Het is een rustgevende kleur. Ik vind het gewoon mooi', zegt Scheffer.

Boven de voordeur van het huis prijkt toepasselijk dan ook een bordje met de tekst Green House.

Groen

Eigenlijk is het zo ver gekomen door haar man. 'Die is met het groen begonnen. Dat komt misschien ook wel omdat zijn moeder Groen heet van de achternaam.'

'In het begin was alles blauw, want ik was nogal gek van Delfts blauw verzamelen. Maar in de loop der tijd is alles veranderd in groen. Het is nooit compleet, je vindt elke keer wel weer wat nieuws.'

Schilderij

De laatste aanwinst is een schilderij van Stad, dat boven de schouw hangt. Ze stuitte via Facebook op het werk van de schilder, maar de kleuren stonden haar niet aan.

'Ik zei: ik wil hem graag in het groen! Toen heeft hij eerst een schets gemaakt en dinsdag het schilderij langsgebracht.'

Het groene schilderij van Stad (Foto: Nico Swart/RTV Noord)