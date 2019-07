Winschoter vliegt 52 uur voor paar uurtjes werk: 'Ik heb het mooiste vak ter wereld'

Jeroen Hemmes kan voortaan een leuk verhaal vertellen op feesten en partijen. Een medisch bedrijf wilde per se dat hij het beeld en geluid zou verzorgen op twee symposia in Melbourne. En dus pakte hij het vliegtuig naar Australiƫ voor een paar uurtjes werk.

De Winschoter is werkzaam voor het stad Groninger bedrijf Bano, een internationale speler op het gebied van evenemententechnologie. Hemmes moet voor soortgelijke klussen met enige regelmaat naar het buitenland.

'En ook voor deze klant, een Amerikaanse farmaceut, doe ik dat wel vaker. Alleen moest ik deze keer helemaal naar Melbourne', zegt hij lachend.

Leiding geven

'Ik had thuis dan ook wel even wat uit te leggen', grapt Hemmes. Het is volgens hem geen vanzelfsprekendheid dat hij in z'n eentje voor zo'n klus op pad gaat.

'Normaal gaan we met een hele ploeg van vijf à zes man op pad. Alleen deze keer maakten we gebruik van lokale techneuten. Ik was daar nodig om leiding aan ze te geven.'

Dat de vliegreis langer duurde dan het werk waarvoor hij naar Australië afreisde, is een understatement. 'Inclusief tussenstops in totaal 52 uur', weet hij.

Genieten

Toch was er ook nog tijd om te genieten. 'Ik heb na de symposia met een collega nog twee dagen een auto gehuurd en een kijkje genomen bij onder meer het Formule 1-circuit, de klippen, een stuk van de Great Ocean Road en natuurlijk de kangoeroes.'

Niet klagen

Ondanks dat het soms nogal wat vlieguren kost, klaagt Hemmes geen moment.

'Het werk is heel dynamisch en je komt in aanraking met veel verschillende culturen. Over twee weken zijn we druk bezig met een groot congres in Istanboel, maar tussendoor staan we ook nog op de KEI-week in Groningen. Ik zeg dan ook altijd: ik heb het mooiste vak ter wereld.'