'Bijtgrage hond' verdeelt dorp

Maar volgens de eigenaar van de hond gaat het conflict in het dorp helemaal niet over zijn hond.

Aangevallen

Afgelopen zondag plaatst een inwoonster van Warffum een bericht op Facebook. Haar hond zou zijn aangevallen door de 'beruchte' hond. In korte tijd staan er bijna 160 reacties onder haar verhaal.

Iemand schrijft: 'Onze hond is een paar geleden ook al gegrepen door dit monster en is nog steeds bang om die kant op te gaan.'

De hond van een andere inwoner van Warffum zou drie jaar geleden eveneens zijn aangevallen door het dier: 'Hij heeft het gelukkig overleefd, maar met de nodige kosten. Politie ingeschakeld en rekening bij deze mensen neergelegd. Uiteraard niet betaald.'



Er moeten eerst ernstige ongelukken gebeuren en dan is het kwaad al geschied Reactie op Facebook

Een vrouw schrijft dat haar dochter en haar hond 2,5 jaar geleden zijn aangevallen door de hond. Doordat er iemand is tussen gesprongen, zou dit goed zijn afgelopen. 'Er moeten eerst ernstige ongelukken gebeuren en dan is het kwaad al geschied', schrijft ze.

Ook voorzitter Francie Kaaijk van de Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum is twee jaar geleden door de hond aangevallen. Zij fietste nietsvermoedend in het park, dacht nog: wat een leuke hond, maar zag het dier toen op zich afkomen. Ze werd door de hond gebeten en raakte daarbij gewond. Zij moest zich daarvoor laten behandelen. Sindsdien loopt ze met een grote boog om de hond heen.

Het dier was aan de aandacht ontsnapt van de zoon uit het gezin waar de hond verblijft. Die liet zich vervolgens ook niets gelegen liet liggen aan het incident en bekommerde zich ook niet om het slachtoffer.

Armeens gezin

De hond in deze verhalen is de Anatolische herder Maratuk. Het gezin waar het dier verblijft komt uit Armenië. Vader Zachar Yeghiazarya geeft toe dat de hond in het verleden een aantal keren een andere hond heeft gepakt.

'Maar ze loopt al heel lang met een muilkorf. Ze kan alleen niet tegen dominante honden. Maakt niet uit of die klein of groot zijn; dan moet je haar vasthouden.'

Geklaag

Volgens Yeghiazarya komen buren nooit bij hem om te praten over problemen met de hond. 'Ik had gisteravond en eergisteren wel weer politie aan de deur. Die zei dat er geklaagd was over blaffen; niet over aanvallen of bijten.'

'Een poos geleden heeft iemand mijn auto kapot gemaakt en toen heb ik ook de politie gebeld, maar daar heb ik niets meer van gehoord.' Volgens omwonenden is het overigens de zoon zelf geweest die het bewuste busje heeft vernield.

De eigenaar van de hond

Maratuk verblijft dus vaak bij Yeghiazarya, maar hij is niet de eigenaar van de hond. Dat is zijn buurman Taco Muntjewerf.

Ook die geeft meteen toe: 'In het verleden heeft deze hond, die destijds nog niet van mij was, een bijtincident veroorzaakt. Dat zag er beroerd uit, maar het is goed afgelopen. Daarna zijn er nog een paar voorvallen geweest. Het Armeense gezin heeft mij toen om hulp gevraagd. '



Het hok staat in de tuin van de Armenen, maar dat gezin kan niks goed doen hier in het dorp Taco Muntjewerf - eigenaar Maratuk

Lijn en muilkorf

Muntjewerf heeft de hond op zijn naam laten zetten. 'Vervolgens heb ik een verzoek ingediend voor een besluit over hoe we met deze hond moeten omgaan. De regels zijn dat de hond aangelijnd en gemuilkorfd moet zijn en dat ze in een groot hok verblijft. Dat hok staat in de tuin van de Armenen, maar dat gezin kan niks goed doen hier in het dorp.'

Zachar Yeghiazarya is restaurateur van beroep. 'Hij maakt prachtige dingen', vertelt Muntjewerf. 'Daar heeft hij ook een leuk bedrag mee verdiend en daarvan heeft hij een VW-bus gekocht. Een groepje mensen gunt hem dat blijkbaar niet en heeft die hele bus onder handen genomen. Sommigen denken dat het Molukkers zijn, maar het zijn Armenen en christenen. Ze krijgen hulp van de kerk.'

Maar de bewering van Muntjewerf dat dorpelingen de bus hebben vernield wordt door hen met klem tegengesproken. Het zou juist de zoon zelf zijn die de bus van zijn vader heeft vernield. De politie kan dat overigens niet bevestigen.

De zoon

Volgens Muntjewerf heeft het Armeense gezin het momenteel zwaar te verduren. 'De dochter is afgestudeerd als medisch specialist en de zoon is ook heel slim, maar die gedraagt zich niet.' Zo zit de zoon geregeld met de hond, niet aangelijnd, bij de kerk, op een plaats waar hij niet mag komen en zou hij geregeld op straat ruziën met schuldeisers.

Maratuk kan moeilijk tegen de stress in het gezin, dus heb ik besloten om haar voorlopig mee te nemen naar mijn werk Taco Muntjewerf - eigenaar Maratuk

'De Armeense vader is ziek en zit daardoor meer thuis', vervolgt Muntjewerf. 'Hij vindt het dan fijn om gezelschap van de hond te hebben. Maar Maratuk kan moeilijk tegen de stress in het gezin. Dus heb ik besloten om haar voorlopig mee te nemen naar mijn werk. Inwoners van Warffum zullen haar dus voorlopig overdag niet op straat zien.'

Muntjewerf betreurt het dat niemand in het dorp met hem over de problemen praat. 'De helft van het dorp is klant bij mij, dus ze weten me te vinden voor een gesprek.' Dat wordt door Francie Kaaijk bestreden. Zij heeft Muntjewerf naar eigen zeggen een brief geschreven om over deze problematiek te praten. Muntjewerf heeft daar niet op gereageerd.

Reactie gemeente

De gemeente Het Hogeland zegt op de hoogte te zijn van het conflict.

'Bij de gemeente zijn diverse meldingen binnengekomen over de hond in Warffum. We hebben op basis daarvan begrip voor de onrust die in het dorp leeft. Wij nemen deze meldingen serieus.'



Er is met de eigenaar/houder afgesproken dat zij de hond aangelijnd en gemuilkorfd uitlaten Gemeente Het Hogeland

'Er is met de eigenaar/houder afgesproken dat zij de hond aangelijnd en gemuilkorfd uitlaten. Er wordt gekeken of er aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden en/of een maatregel genomen moet worden.'

'In de kwestie trekken we samen op met de politie, zodat we kunnen afstemmen hoe we met de situatie omgaan. Voor morgen (donderdag 18 juli, red.) stond al nader overleg tussen gemeente en politie gepland. Daarin bepalen we ook wat de vervolgacties moeten zijn.'

Reactie politie

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat ze donderdag een gesprek heeft met de gemeente over de hond. Verder wil ze niets zeggen over de kwestie.