Gemeente helpt Ter Apeler huishoudens om geld te besparen

Tweehonderd huishoudens in Ter Apel, vooral alleenstaanden en jonge stellen met of zonder kinderen, kunnen dit najaar een bezoekje verwachten van medewerkers van de voorzieningenwijzer. Die organisatie probeert armoede en problematische schulden te verhelpen.

'Ze gaan langs om gezamenlijk te kijken of mensen gebruik kunnen maken van bepaalde minimaregelingen', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

Toeslagen

Ook kijken de medewerkers naar mogelijkheden voor extra toeslagen en de inkomstenbelasting. 'Het zou jammer zijn als mensen mogelijkheden laten liggen', zegt de wethouder.

En dus kost het de gemeente waarschijnlijk geld. Toch heeft Huizing niet het gevoel dat hij zichzelf in de vingers snijdt. 'Je wilt dat het geld bij de mensen terechtkomt waar het voor bestemd is.'

Alleen Ter Apel

Het is een proef, die alleen in Ter Apel wordt uitgevoerd. 'Een paar jaar geleden hebben we al iets soortgelijks in het noorden van de gemeente gedaan', zegt Huizing.

570 euro per jaar

Mensen in Vlagtwedde of Sellingen vallen voorlopig dus buiten de boot. 'Uit eerdere pilots blijkt dat mensen zo'n 570 euro op jaarbasis kunnen besparen. We willen kijken of dat in Ter Apel ook mogelijk is.'

De proef vindt dit najaar plaats, en wordt daarna geëvalueerd. In de loop van volgend jaar wil wethouder Huizing kijken of meer mensen in zijn gemeente voor een bezoek van de voorzieningenwijzer in aanmerking kunnen komen.

