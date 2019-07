Personeel gezocht voor nulmeting bevingsschade, maar wervingstekst valt verkeerd

Zo heeft een wervingsbureau afgelopen week een oproep geplaatst voor schade-inspecteurs. Dat is inderdaad verwarrend, reageert een woordvoerder van de TCMG.

Geen oordeel of interpretatie

'We doen bij de nulmeting namelijk geen schadebeoordelingen. Het is echt alleen het vastleggen van de schades, zonder daar oordelen of interpretaties aan te verbinden.'

'Het zijn geen inspecties. Ze maken foto's van de schade en geven daar een kleine beschrijving bij, bijvoorbeeld dat er een diagonale scheur van veertig centimeter is.'

Vakantiewerk?

In diezelfde wervingstekst, staat ook dat ervaring in de bouw niet nodig is. 'Mits je een bouwgerelateerde studie volgt of hebt afgerond', valt er te lezen. 'Ook geschikt voor mensen die graag fysiek lichter werk willen doen of als vakantiewerk.'

De tekst wekt de indruk dat Jan en alleman een nulmeting kan doen. De TCMG noemt dat 'niet de toon die wij handig vinden', aldus een woordvoerder. De tekst is intussen aangepast.

Binnenkort starten

De commissie verwacht binnenkort te kunnen starten met de nulmetingen. Die moeten binnen vier weken nadat de TCMG contact legt met de gedupeerden plaatsvinden.

Iedereen die gebruikmaakt van de zogenoemde stuwmeerregeling krijgt zo'n nulmeting. Met de stuwmeerregeling kunnen duizenden Groningers kiezen voor een vaste vergoeding van vijfduizend euro of een aannemersvariant tot elfduizend euro. Dan kan hun dossier worden gesloten.

Meer dan zesduizend mensen hebben daar in de eerste twee weken al voor gekozen.

