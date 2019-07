Rechter: frauderende barmedewerker terecht ontslagen

Een barmedewerker van de Oosterpoort in Groningen is terecht door de gemeente ontslagen, oordeelt de rechter. Ook is hem de toegang ontzegd tot alle gemeentelijke gebouwen. De oud-medewerker sjoemelde met fooien.

De man werkte sinds negentien jaar bij het cultureel centrum. Hij werd in april vorig jaar ontslagen, nadat een klant terugkwam met een bonnetje dat niet klopte. De klant at en dronk in december 2017 met een zakenrelatie in het restaurant. De bon kwam in zijn boekhouding terecht.

Fooi ongemerkt verhoogd

Het viel de accountant op dat de pinbon van 85 euro niet overeenkwam met het bedrag van 71,30 euro dat op de eindbon stond. De fooi van 4,20 euro was ongemerkt verhoogd naar 13,70 euro.

De medewerker sloeg in de kassa een lager bedrag aan door enkele drankjes te wissen. Het eindbedrag in het kassasysteem viel lager uit, dan door de klant was betaald. Het verschil verdween als 'fooi' in de zakken van de medewerker.

Diefstal

Dit is diefstal, meende de rechter. Uit het onderzoek dat volgde bleek dit meermalen te zijn gebeurd in de periode van eind mei 2017 tot begin januari 2018. De man erkende dat hij door het wissen van consumpties de bedragen van fooien verhoogde.

Desondanks vocht de man zijn strafontslag bij de rechter aan. Die vond dat hier sprake was van ernstig plichtsverzuim. In zijn functie ontving de medewerker veelvuldig geldbedragen van klanten en had hij een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid.

De gemeente moet dan juist op hem kunnen vertrouwen, maar dat vertrouwen heeft de man volgens de rechter beschaamd.