'Let op met crowdfunding, het is vaak gewoon handel'

Door Peter Fousert

Crowdfunding? Dat is toch die sympathieke manier van financieren voor startende ondernemers met een leuk idee of onmisbare life hack? Nee, niet (meer) dus. Uitzonderingen daargelaten is crowdfunding voor ondernemers verworden tot een woud waar je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. In dat bos kun je je als ondernemer behoorlijk alleen gelaten voelen. Weinig crowd aan dus.

Krap zitten

Onderzoeksplatform Investico bracht onlangs samen met Dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer aan het licht dat onder de vlag van crowdfunding financieringen worden verstrekt aan ondernemingen die al krap zitten.

De voorwaarden van die financiering zijn vervolgens zo knellend dat de ondernemers zakelijk en privé failliet dreigen te gaan. Dat komt doordat de rentepercentages hoog zijn en er bovendien verstrekkende zekerheden moeten worden gegeven. Dit alles gebeurt buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Ministerie van Economische Zaken blijft desondanks – aldus Investico c.s. – een groot voorstander van crowdfund-financiering.

Gewoon handel

Mijn – misschien wat Groningse – conclusie: je moet als ondernemer dus wel blijven nadenken en je niet blindstaren op een mooie website of het idee dat je eigenlijk door sympathisanten gefinancierd wordt. Crowdfunding is vaak gewoon handel.

Een financier zal zelden een financiering verstrekken omdat het te financieren product of dienst leuk, handig of sympathiek is. Geld lenen kost geld. Een financier zal zijn geld – met winst – terug willen en om die reden zekerheden bedingen.

Niet terugbetalen

Dit kunnen pand- en/of hypotheekrechten zijn. Het vestigen van deze rechten zorgt ervoor, dat de financier de 'ondergezette' goederen kan verkopen en verhaal kan nemen op de opbrengst als de lening, of betalingstermijnen, niet tijdig of niet volledig wordt terugbetaald.

Ook kunnen meer persoonlijke zekerheden zoals een borgtocht of een bankgarantie worden gevraagd. Als de leningnemer niet tijdig betaalt kan de financier de borg of de bank die de garantie heeft gegeven aanspreken.

Redelijk

Wil je je sympathieke onderneming op de juiste wijze financieren dan is het zaak dat de voorwaarden van de financiering redelijk zijn en passen bij de marge die je met je activiteiten maakt. Als je aan je financiering ten onder gaat is dat geen goed idee. Voorkom dat je alleen in het woud verdwaalt, running towards nothing.

Mijn tips:

- Vaar niet blind op mooie boodschappen van crowdfunding-aanbieders de financieringsvoorwaarden – en dan niet alleen de rente – zijn essentieel bij het maken van een keuze voor een financiering

- Zorg dat je goed begrijpt welke voorwaarden voor een financiering gelden

- Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is het meestal ook niet waar.

Peter Fousert is advocaat en voorzitter van het dagelijks bestuur van PlasBossinade Advocaten en Notarissen in Groningen.