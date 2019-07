Vrouw verliest macht over stuur op A7 en laat spoor van vernieling achter

Ze was op weg richting Marum, toen ze de macht over het stuur verloor en in de berm twee lantaarnpalen en een verkeersbord omver reed. Daarna kwam ze met haar auto tot stilstand.

De lantaarnpalen waren tijdelijk langs de weg geplaatst om voldoende licht te bieden bij de wegwerkzaamheden.

Hondje

Of de vrouw gewond is geraakt, is niet bekend. In de auto van de vrouw zat ook een hondje. Het dier bleef ongedeerd en werd opgevangen in een politieauto.