Alleen basisscholieren krijgen straks nog een ontbijt van de voedselbank

'Wij geven brood, broodbeleg, boter, eieren en melk aan kinderen uit alle gezinnen', legt voorzitter Ulfert Molenhuis van de voedselbanken in onze provincie uit. 'Maar dat gaan we beperken tot basisschoolkinderen. 'We willen het niet, maar we kunnen niet anders.'

De afgelopen periode kon de voedselbank in de gemeente Groningen dankzij een gemeentelijke subsidie van 25.000 euro nog wél alle kinderen voorzien van een ontbijtje tegen kostprijs 2 euro.

Geen kaas meer

'Met die subsidie zijn we heel blij, maar met een structurele subsidie zouden we uit de brand zijn. Uit een enquête bleek twee jaar geleden dat 66 procent van de kinderen zonder ontbijt naar school gaat.'

'Dat vonden wij onacceptabel. We hadden eerst kaas, maar dat was financieel onhaalbaar. In eieren zitten veel betere bouwstoffen voor kinderen en het is goedkoper. Zo zijn we er 2 jaar geleden mee begonnen.'

We halen nu 8500 ton voedsel uit de markt. Dat wordt straks enorm beperkt Ulfert Molenhuis - voorzitter voedselbank

Supermarkten gooien te weinig weg

Een ander vraagstuk waar de voedselbanken in onze provincie mee worstelen, is de afname van het aantal kilo's restproducten bij supermarkten. Steeds vaker doen de supers een poging om producten die bijna over datum zijn alsnog voor een appel en ei te verkopen. Producten die normaliter naar de voedselbank gaan.

'Nu kun je via een app een zakje met vijf euro van restproducten bestellen. Op termijn zullen wij minder producten krijgen. We halen nu 8500 ton voedsel uit de markt. Dat wordt straks enorm beperkt.'

Molenhuis ziet dat Nederlandse supermarkten vooruitlopen op een wet die in Frankrijk al geldt. Daar ben je verplicht om voedsel altijd een zo goed mogelijke bestemming te geven.

'Die cultuur is hier ook. Begrijpelijk, maar wij moeten andere wegen zoeken nu de armoede niet afneemt, maar toeneemt.'

Gaarkeuken

Als de voedselbank niet meer aan voldoende producten kan komen gaat de voedselbank over op halve pakketten. In uiterste gevallen moeten mensen naar een gaarkeuken waar ze drie maal in de week een maaltijd kunnen krijgen. De overige dagen moeten ze zelf voor eten zorgen.

