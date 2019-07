Hommeles bij Wereldbazar: kopstukken tegenover elkaar in de rechtbank

'Het geld is op en de schulden lopen in de miljoenen.' Dat zijn de woorden van Sedat Güren, projectleider van Wereldbazar B.V. En alsof de problemen niet groot genoeg zijn, sleept hij directeur Petra van Gaanderen voor de rechter.

'Zij heeft helemaal niks goed gedaan, wij gaan nooit meer samenwerken', zegt Güren stellig.

Hommeles

Het is hommeles tussen de kopstukken van Wereldbazar B.V. Jarenlang strijden de twee zij aan zij voor een grote, overdekte markt in Winschoten. Daarin moet ruimte zijn voor 550 ondernemers die voornamelijk oosterse en exotische producten verkopen.

Maar van harte gaat het niet. De plannen dateren van dertien jaar geleden, maar er is nog niks gerealiseerd, de kas schijnt leeg te zijn en beide merken dat de investeerders hun geduld verliezen.

Alsof dat nog niet genoeg is, vechten de kopstukken elkaar nu ook nog eens de tent uit. Volgende week donderdag (25 juli) proberen beiden de rechter te overtuigen van hun eigen gelijk.



Ik eis een schadevergoeding van haar Sedat Güren - projectleider Wereldbazar B.V.

'Miljoenen binnengehaald'

Güren: 'Ik eis een schadevergoeding van haar. Investeerders hebben mij in vertrouwen genomen, ik heb meerdere miljoenen binnengehaald en alle plannen ontworpen. Petra moest alleen maar met de gemeente (Oldambt, voorheen Reiderland, red.) en de provincie Groningen afspraken maken, dat is haar niet gelukt. Dat de Wereldbazar er nog niet is, is volledig haar schuld.'

Volgens Güren zit op dit moment ruim vijf miljoen euro in het project. Van Gaanderen kan dat bedrag bevestigen, maar vindt de beschuldigingen onterecht: 'Ik heb nog nooit iets fout gedaan!'

Hoeveel geld Güren eist van Van Gaanderen kan hij niet zeggen. Van Gaanderen wil niet vooruitblikken op de rechtszaak, maar geeft aan het volste vertrouwen te hebben in haar eigen gelijk.



Investeerders zijn niet heel erg blij, maar zodra de Wereldbazar er is, is het bedrag snel weer terugverdiend Petra van Gaanderen - directeur Wereldbazar B.V.

Ongeduldige investeerders

Na jarenlang praten en miljoenen investeren in de plannen, beginnen de investeerders volgens de twee nu wel ongeduldig te worden. Güren: 'Ik maak mij daar wel zorgen om.'

Van Gaanderen heeft minder zorgen. 'Investeerders zijn niet heel erg blij, maar zodra de Wereldbazar er is, is het bedrag snel weer terugverdiend. Als er 550 ondernemers in zitten is dat goed voor een maandelijks bedrag van 700.000 euro. En ik ken nog wel honderden andere ondernemers die er in willen. Die miljoenen kunnen dus zo weer terugbetaald worden.'

Van Gaanderen blijft er daarom ook volledig van overtuigd dat de Wereldbazar in Winschoten vroeg of laat realiteit wordt.

Hoe kan dit?

De plannen dateren van dertien jaar geleden. Hoe kan het zijn dat er nog steeds niks gerealiseerd is? Enkele oorzaken op een rij. De plannen dateren van dertien jaar geleden. Hoe kan het zijn dat er nog steeds niks gerealiseerd is? Enkele oorzaken op een rij. In 2009 wilde de provincie niet meewerken aan de plannen. De Wereldbazar moest toen nog in Nieuweschans komen, maar de provincie wilde geen grootschalige detailhandel bij kleine dorpen. Bovendien zou het voorstel niet goed onderbouwd zijn. De Wereldbazar moest toen in Winschoten komen. In 2013 kwam de winkeliersvereniging in opstand. Jos Offenberg, destijds voorzitter van winkeliersvereniging Handel & Nijverheid in Winschoten, vreesde dat de Wereldbazar het centrum van Winschoten zou leegtrekken. De vereniging drong er bij de gemeente Oldambt op aan om niet mee te werken aan de plannen. In datzelfde jaar kreeg Wereldbazar B.V. een ontheffing van de provincie. Dat leek op goed nieuws, maar twee jaar later vernietigde de Raad van State het besluit. De provincie had de ontheffing niet mogen afgeven. Even later kwamen de Winschoter winkeliers weer om de hoek kijken. Zij dienden een bezwaar in tegen de komst van de overdekte markt. Na al die jaren, verdenken Van Gaanderen en Güren alle partijen ervan dat zij bewust de komst van de Wereldbazar hebben vertraagd. Zij hebben daarom, toen beide nog samen door één deur konden, een schadeclaim van meer dan die miljoen euro bij de gemeente Oldambt neergelegd. Dat ligt nog onder de rechter.

