Geen reis zonder beer Bennie in het 'prachtige en fietstoegankelijke' Duitsland

'Dit is lekker dichtbij en hier zijn hele vriendelijke mensen', vertelt Stadjer Harma Reinders (67) terwijl ze al genietend wandelt door het Duitse Monschau, net over de grens in het Eifelgebied.

Om een beeld te geven van Groningers en hun vakantie zijn we bij RTV Noord begonnen met de miniserie 'Woar bistoe den?' en volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen.

Harma is niet de enige die graag naar Duitsland gaat. Het staat in de top-drie van favoriete buitenlandse vakantiebestemming van de Groningers. Dat is gebleken uit onderzoek. 'Ik snap dat wel. Het is niet zo ver rijden en je hebt toch het gevoel even lekker weg te zijn', vertelt Harma.

'En je kan hier prima fietsen. De laatste tijd zijn er steeds meer mogelijkheden en paden voor fietsers erbij gekomen. De bewegwijzering voor fietsers kan nog wel wat beter', zegt ze.

Bestemmingen

Al haar hele leven lang maakt ze met de fiets elke zomer lange fietsvakanties. Ze heeft al meerdere landen aangedaan waaronder Denemarken, Hongarije en Tsjechië. Deze vakantie gaat de reis naar Duitsland, België en Luxemburg.

'In de winter begin ik het met het plannen van de reis. Dan kijk ik welke plaatsen ik bezoek en wat er binnen mijn budget past', zegt ze. 'Vroeger ging ik met een gewone sportfiets op pad. Maar ik heb reuma en het gaat allemaal niet meer zo soepeltjes dus ik fiets nu elektrisch'. Ook thuis doet Harma alles op de fiets. Ze heeft geen auto.

Monschau is deze vakantie één van de eerste plaatsen die Harma bezoekt tijdens deze vakantie. 'De omgeving is hier mooi. Je hebt hier mooie oude huizen. Echt een pittoresk plaatsje'.

Geen gedoe

Harma reist het liefst alleen. 'In de winter mag iedereen met mij mee. Maar in de zomer ga ik alleen op pad. Heerlijk geen gedoe of discussie over wat te doen', stelt Harma. 'Ik heb altijd genoeg aanspraak en ontmoet leuke mensen.'

Bennie

Toch heeft Harma iets te bekennen: 'Ja, nou ik heb wel iemand bij mij. Ik heb een heel klein teddybeertje mee. De laatste zes jaar gaat die mee. Die zat ooit in een kerstpakket. Ja, heel maf misschien. Maar dan heb ik toch even iemand om tegen te praten. Hij heet Bennie. Vraag me niet waarom. Die naam schoot mij ineens te binnen.'

Het beertje, dat gekleed is in de kleuren van de Nederlandse vlag, heeft voor haar een therapeutische werking. Want als ze de weg niet weet dan kan ze even lekker schelden tegen hem. 'Hij krijgt dan vaak de schuld', lacht Harma. Om verder nog een stukje thuis mee te nemen heeft haar telefoon een hoesje met de Groningse vlag.

Harma heeft nog niet zo vaak met pech langs de weg gestaan. 'Gelukkig niet. De keren dat het gebeurde moest ik altijd op zoek naar iemand om te helpen. Dan zijn er altijd wel behulpzame mensen in de buurt.'

Over drie weken verwacht Harma weer thuis in Groningen te zijn.

Zoektocht naar vakantieverhalen

