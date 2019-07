Monnikenwerk: kunstenaars aan het werk in Groninger kerken

Iedere woensdag zijn de kunstenaars in de kerken aan het werk. Aan het eind van dag kan het publiek het werk komen bekijken.

In de kerk van Westernieland beitelt Anjet van Linge in een langwerpig blok steen. Belgisch hardsteen, hetzelfde materiaal waar de zerken in de kerk ook van zijn gemaakt. 'Ik hak hier een tekst in uit de evangelie van Maria Magdalena, dat is een evangelie die in de derde, vierde eeuw door de kerk werd verboden', vertelt de beeldhouwster uit Den Andel.



Anjet van Linge aan het werk in Westernieland (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)



Mariaburen en Maria Magdalena

Het idee om met Maria Magdalena aan de slag te gaan ontstond toen ze de kerk van Westernieland voor het eerst bezocht. 'Toen ik hier de kerk kwam verkennen om na te denken wat ik hier zou maken vond ik een kaartje waar op stond dat Westernieland vroeger Mariaburen heette en dacht ik dat het zo moest zijn.'

Ondertussen werkt beeldend kunstenaar Wilma Drooger in de kerk van Westeremden. Ze maakt een installatie die bestaat uit papieren bloemen en glasscherven. Drooger heeft een speciale band met de kerk van Westeremden.



Het kerkje in Westermden (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)



'Mijn man ging in deze kerk voor in trouwdiensten. Helaas is hij in 2012 overleden. Het is nu wel een heel speciale plek voor mij om hier te zijn en te weten dat hij hier ook gestaan heeft.'

'Als de kunst tegenvalt, zijn altijd de kerkjes nog mooi'

Anjet van Linge is behalve kunstenaar ook initiatiefnemer van Monnikenwerk. Vorig jaar organiseerde ze het voor de eerste keer. Wegens succes is de tweede editie groter dan de eerste. 'Vorig jaar waren we eigenlijk verbaasd over de toeloop dat we dit jaar met vier kerken zijn uitgebreid.'

De komende woensdagavonden zijn de kunstenaars in de kerken te bezoeken. Volgens Van Linge heeft kunst in de Groninger kerken een groot voordeel: 'Als de kunst tegenvalt zijn altijd de kerkjes nog mooi.' Monnikenwerk duurt tot en met 21 augustus.