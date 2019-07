Waterschap strijdt tegen blauwalg: 'Helaas is niets direct effectief'

Met de komst van warmer weer zetten de waterschappen zich schrap in de strijd tegen blauwalg. 'Had ik maar een toverstokje, en kon ik maar zeggen: we nemen deze maatregelen en de blauwalg is weg.'

Paul Tameling is bestuurder van waterschap Noorderzijlvest. Vanuit het gebouw van het waterschap ziet hij de Kardinger Plas in Stad. 'Elk jaar als het weer mooi weer is geweest dan staat het bordje er weer. Dan zie ik de mensen op het strand en denk ik: Shit, ze kunnen weer niet zwemmen. Dat is hartstikke vervelend.'

Slecht

En dan te bedenken dat het water tien jaar geleden nooit problemen opleverde. 'Het water had een prachtige kwaliteit, en nu is het slecht', zegt Tameling.

Het waterschap doet onderzoek naar hoe dat komt. 'Het lijkt erop dat de sliblaag erg voedzaam is voor blauwalg', legt Tameling uit. 'Een optie is om die laag weg te baggeren, maar dat is erg kostbaar en geen garantie tot succes. Als het zo makkelijk was om alleen te baggeren deden we het direct.'

Complex

Het voorbeeld van de populaire plas in Stad laat zien hoe complex de problematiek met blauwalg kan zijn. Tameling vertelt over hoe het waterschap blauwalg dacht te bestrijden in het Paterswoldsemeer.

'Daar bleek een nog voedselrijkere bodem onder het slib te zitten. Dus daar zouden we het alleen maar erger maken.' En zo verschillen de omstandigheden per zwemplas. Het waterschap moet rekening houden met onder meer de ecologie, windrichtingen, warmte van het water en de doorstroming.

Overleg

En dan moet ook nog eens alles in overleg. 'Wij zijn niet de eigenaar van de plas, wij zijn alleen verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Dus we moeten altijd overleggen met de provincie, meerschappen en gemeenten. Ik wil niet zeggen dat het stroperig is, maar het vertraagt wel.'

Doorsteek

Het waterschap geeft ook veel aandacht aan het Paterswoldsemeer, waar regelmatig blauwalg voor komt. 'We proberen daar eigenlijk schoon water in te krijgen. We willen niet meer het vieze water uit het Noord Willemskanaal, maar het mooie water uit de Drentsche Aa.'

Maar om dat te bereiken moet er een doorsteek gemaakt worden van de beek, onder de de weg door, naar het Paterswoldsemeer. En daarover is Tameling realistisch.

'We hebben niet veel geld over. We kunnen de onderzoeken wel betalen, maar als we echt buizen moeten leggen voor zo'n doorsteek, of elders flink gaan baggeren… Tja, daar hebben we partners voor nodig.'

Nooit last

Toch is de waterschapsbestuurder optimistisch over de blauwalgproblematiek. 'We zoeken continu naar oplossingen en doen veel onderzoek. Maar vergeet niet, het probleem speelt maar op een paar plekken. Het is daar dan wel hardnekkig, maar tachtig procent van het zwemwater dat wij beheren heeft nooit last van blauwalg en daarin kunnen mensen altijd zwemmen.'

Lees ook:

- Zwemliefhebbers willen na twintig jaar weer eens een schoon Zilvermeer