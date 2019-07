Dit Was De Week: 'Dikke zooi! Mag ik dat zeggen?'

Het nieuws gemist tijdens de afgelopen vakantieweek? Geen ramp. Lees Dit Was De Week en je bent weer helemaal op de hoogte.

Mevrouw Gerda gaat viral

Ineens was ze daar: de bejaarde mevrouw Gerda uit Onderdendam. Ze deed het woord over de overlast in het dorp door (vracht)verkeer, dat moet omrijden vanwege werkzaamheden aan de N361.

En dat deed ze op onnavolgbare wijze. Het filmpje ging viral en mevrouw Gerda werd ineens een beroemdheid. 'Dikke zooi! Mag ik dat zeggen?'

En wat vindt mevrouw Gerda er zelf eigenlijk van?



Meer windmolenbedreigingen

Een 65-jarige vrouw uit Emmen is deze week aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij de bedreigingen rond de windmolenparken in Groningen en Drenthe. Dat gebeurde een dag nadat er bij haar huiszoeking werd gedaan. Een dag later werd ze vrijgelaten.

Er zaten al twee mensen vast voor de windmolenterreur.

De politie maakte daarnaast bekend dat er nieuwe dreigbrieven zijn verstuurd, naar verschillende ontvangers.



Avontuur voor Buddy

'Hij heeft er gelukkig niks aan overgehouden! Na wat lekkers ligt hij nu bij te komen van alles. Het is alsof er nooit iets gebeurd is.'

Kat Buddy kroop onder de motorkap van een auto aan de Davidstraat in Stad, maar kwam er niet meer uit. De brandweer schoot te hulp. Tot opluchting van zijn baasje Esmee van Goinga.

Buddy in zijn benarde positie (Foto: ProNews)



Verdachte brandstichting meldt zich

De verdachte van de brandstichting waarbij twee kippenschuren in Kiel-Windeweer in vlammen opgingen, heeft zich bij de politie gemeld. De 27-jarige man was te zien op bewakingsbeelden die op internet circuleren.

De politie had die beelden ook, maar heeft ze niet gepubliceerd. Dat zou wel gebeuren, als de verdachte zich niet zou melden.

Gijs, Muis en Sofia

Gebel aan de voordeur en gebonk op het raam. De familie Van Stigt moest in allerijl hun schipperswoning aan het Damsterdiep in Stad verlaten vanwege de brand in de massagesalon achter hun huis. Die werd door een felle brand volledig verwoest.

Wat neem je dan zo snel mee? Moeder en dochter dachten meteen aan Gijs, Muis en Sofia. Dat zijn hun kippen. In sneltreinvaart griste dochterlief de dieren uit de inmiddels gloeiendhete tuin.

De kippen zijn veilig voor de brand (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)



Slotplaat

Een mooi tafereel om mee af te sluiten: