Live: Groningers over 'Via Gladiola' naar finish Nijmeegse Vierdaagse

Vandaag is dé dag voor de tienduizenden deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag finishen ze op de Via Gladiola.

Onder hen diverse Groningers die we de afgelopen dagen op de radio hebben gevolgd.

Moeder en zoon

Anita Sibeijn en haar zoon Jeroen hebben samen gelopen. 'Dit is een moeder-zoon-uitje', vertelt Anita. 'Het is hartstikke gezellig, maar we hebben af en toe onze dipjes. Het is natuurlijk zwaar als je 40 kilometer moet lopen. Je voeten gaan toch branden. Ikzelf heb twee blaren, maar daar loop je wel door heen.'

Henkjan ziet het zonnig in

Henkjan Molenberg had er vrijdagmorgen zin in: 'Het is hartstikke mooi weer. Het is nog geen 20 graden en het zonnetje is er al bij. Ik heb net de zonnebril opgezocht en we gaan straks lekker verder.'

Uitgevallen

Met Fenje van Delden ging het minder. 'Ik ben na de eerste dag direct uitgevallen. Ik kreeg last van mijn darmen. 's Avonds toen we terug waren, kreeg ik het warm en koud en toen dacht ik: dit is niks.'

Blaren

Ook Chantal Kuipers zit het niet mee. 'Ik kwam bij de blarenpoli en die man zei: heb je nog een stuk voet zonder blaren? Hij heeft alles doorgeprikt en ingetaped en daar moet ik het mee doen.' Maar Chantal zet door: 'Ik wil het geen lopen noemen, maar ik ben nog steeds onderweg.'

Intocht live

Met dank aan onze collega's van Omroep Gelderland kun je hier de intocht live volgen. Halen al onze Groningse deelnemers de finish?



