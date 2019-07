Politie houdt 26 jonge Stadjers aan wegens berovingen en mishandelingen

De verdachten zijn allemaal Stadjers tussen de 13 en 20 jaar oud.

Sinds maart werkt er een apart rechercheteam aan het dossier. Ook is er extra toezicht ingezet in wijken in het noorden van de stad.

Mishandelingen

Aanleiding voor de extra politiecapaciteit waren twee mishandelingen, kort na elkaar. Op 17 februari werd een persoon mishandeld op de Sluiskade. Hierbij werd er ook gedreigd met een vuurwapen.

Een dag later werd bij het tunneltje aan de Beijumerweg een 18-jarige man met een hamer op zijn hoofd geslagen. De man werd aangevallen door een groep van ongeveer twintig jongeren.

Voor beide incidenten zijn nu verdachten aangehouden.

Straatbranden tijdens jaarwisseling

In totaal zijn drie verdachten opgepakt voor de straatbranden tijdens de jaarwisseling in de Voermanstraat in Paddepoel. Hulpverleners werden die avond bekogeld met zwaar vuurwerk.



Het lijkt erop dat de jongeren uit waren op status en geld Politiewoordvoerder

Scooterdiefstal

Bij sommige verdachten werden onderdelen van gestolen scooters teruggevonden. De politie vermoedt dat er tientallen scooters zijn gestolen in de stad. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

'Sneeuwbaleffect'

Ieder incident werd apart onderzocht, vertelt een politiewoordvoerder. 'De zware mishandelingen hadden wel overeenkomsten. In dit geval werkte het als een sneeuwbaleffect. Doordat we bepaalde jongeren aanhielden, konden we ook andere arrestaties verrichten.'

De politie kreeg de jongeren in beeld door onder meer signalen uit de wijk. Hieruit bleek dat vooral jongeren uit het noordelijk deel van de stad bij de incidenten betrokken waren. 'Het lijkt erop dat ze uit waren op status en geld', aldus de politiewoordvoerder.

Overvallen cafetaria's

De politie onderzoekt nog of er een link is met de gepleegde overvallen op pizzeria's en cafetaria's in Stad. 'Maar daar kunnen we niet lukraak vragen over gaan stellen. Hier moet wel aanleiding voor zijn.'

De agenten blijven voorlopig actief in de verschillende wijken.

