Op weg naar de Via Gladiola: 'Ik hoop dat we het alle drie halen'

Op Radio Noord bellen we al de hele week met Groningse deelnemers. Zo spraken we dinsdag met Fenje uit Holwierde. Zij vertrok op de eerste dag van de Vierdaagse vlak voor zessen met haar vriendinnen Heidi en Jolanda.

Dit is iets wat je mee moet maken Fenje - loopt de Vierdaagse

'Het is echt heel mooi. Wij wandelen sowieso heel veel en dit was iets wat je een keer mee wilt maken.'

Het drietal loopt vier keer veertig kilometer. 'We trainen geregeld in de provincie. Ik hoop dat we het alle drie halen.'

Alle dagen solidair

Op roze woensdag peilen we de stemming bij Alien Enting uit Wildervank. Zij loopt net als Fenje en haar vriendinnen vier keer veertig kilometer. Ze loopt bewust niet in het roze, voor homo-emancipatie. 'Ik vind dat je 365 dagen solidair moet zijn met iedereen. Niet alleen deze dag.'

Die massa's mensen staan je aan te moedigen, dat is fantastisch! Alien Enting - loopt de Vierdaagse

Alien had het in de ochtend even moeilijk. 'Ik voel me nu na tien minuten rust een beetje beter dan net. Op zich gaat het prima. Wij hebben een stukje te lang doorgelopen en onze rust niet op tijd genomen.'

De ontvangst in Wijchen maakt veel goed. 'Allemaal mensen langs de straat. Die massa's mensen staan je aan te moedigen, dat is fantastisch!'

Pech

Donderdag belden we in alle vroegte met Berry van Dalen uit Groningen. De dag voor de finish had hij pech. 'Ik ben door mijn enkel gegaan op een verkeersdrempeltje', zegt hij. 'Maar ik moet nog maar 25 kilometer vandaag. Het steekt wat, maar zolang ik blijf lopen, valt het mee.'

Volgend jaar weer? Als ik het haal, dan niet Berry van Dalen - loopt de Vierdaagse

De Nijmeegse Vierdaagse stond bij hem op zijn bucketlist. Vorig jaar werd hij uitgeloot. Dit jaar mocht hij wel meedoen.

'Dus gaan we ervoor. Het is fantastisch hier. Volgend jaar weer? Als ik het haal, dan niet', lacht hij. 'Als ik het niet haal, dan wel weer.'

Meer verhalen van Groningse Vierdaagselopers hoor je op Radio Noord. Vrijdagmiddag is de intocht live te volgen op onze website.