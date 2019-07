Schipper Recycling in Farmsum failliet, giftig afval blijft liggen

Afvalverwerker Schipper Recycling in Farmsum is dinsdag door de Groningse rechtbank failliet verklaard. Daardoor staan negentien werknemers op straat.

De afvalverwerker ligt al een paar jaar in de clinch met de provincie Groningen. Op het terrein ligt al meer dan vijf jaar een grote hoeveelheid slakken - een afvalproduct dat onstaat na de verbranding - uit verbrandingsovens opgeslagen, waarin zich zware metalen bevinden. Die lekken in de bodem van het bedrijfsterrein.

Deurwaarder

De provincie heeft daar in 2017 een last onder dwangsom van 190.000 euro voor opgelegd, maar dat bedrag is nooit betaald, ook niet nadat de provincie er een deurwaarder op had gezet. De volgende stap, het uitvaardigen van een dwangbevel stond al op de rol, maar door het faillissement heeft dat geen zin meer.

Wat gebeurt er met het afval?

Wat er moet gebeuren met het lekkende afval op het terrein is onduidelijk. Het terrein werd gehuurd van Groningen Seaports. Curator Meerten Ubbens moet bepalen of er geld is om het afval van het terrein te verwijderen. Hij was onbereikbaar voor commentaar. Het bedrijf zelf wil niet reageren.

Lees ook:

- Schipper Recycling moet 190.000 euro betalen voor milieuvervuiling