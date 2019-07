'Ik begrijp niet wat de dader of daders heeft bezield om zoiets te doen', zegt Willem Fokkens. Hij is beheerder van de joodse begraafplaats in buurtschap Hebrecht bij Vlagtwedde. Eén van de graven daar werd onlangs ernstig geschonden.

De begraafplaats in Hebrecht is niet het enige kerkhof onder de hoede van Fokkens. Hij beheert meerdere joodse dodenakkers in de provincie en heeft vaker te maken gehad met vernielingen. 'Maar zo erg als dit heb ik nog niet meegemaakt', zegt hij. 'Er lagen delen van het skelet op de rand.'

Diep gegraven

Het geopende graf is de laatste rustplaats van een joodse vrouw die in 1942 op 87-jarige leeftijd overleed.

'Het moet ergens in de afgelopen veertien dagen gebeurd zijn', denkt Fokkens. 'Twee weken geleden is er nog gemaaid. De dader of daders moet behoorlijk lang bezig zijn geweest, want er is diep gegraven.'

Voetafdrukken

Het is nog onbekend wie er verantwoordelijk is voor de grafschennis. De politie heeft gesproken met de buren, maar die hebben niets gemerkt. De recherche heeft voetafdrukken en andere sporen veiliggesteld.

Fokkens: 'Er is een doos vol met gipsen voetafdrukken gemaakt. Ik weet niet of het één of meerdere personen zijn geweest.'

'Het vernielen van een grafsteen is al erg', zegt Fokkens. 'Maar dit gaat nog verder. Hier is daadwerkelijk in stoffelijke resten geroerd. Het zal je familie maar zijn.'

