'Je koopt een villa en sloopt hem om een groter en moderner huis te bouwen'

Het lijkt een trend te worden aan de Verlengde Hereweg in de stad Groningen en de Rijksstraatweg in Haren; je koopt een kapitale villa en sloopt hem om op de kavel een nog groter en moderner huis neer te zetten.

Op nummer 158 van de Verlengde Hereweg in de stad staat een 'Halfvrijstaande Villa' te koop voor 1.250.000 euro. Maar op de kavel staat nu nog een Villa Hilgehorn uit 1920 die een paar jaar geleden is verkocht.



Villa Hilgehorn, nu nog op nummer 158 (Foto:Reinder Smith/RTV Noord)

Op 2500m2 past ook iets nieuws

'We hebben dit huis een aantal jaren geleden verkocht aan de huidige eigenaar', zegt makelaar Kevin Woldhuis van makelaardij Alfred Bakker in Haren.

'Door verandering in de privésituatie van de nieuwe eigenaar is besloten om twee halfvrijstaande villa's te realiseren in plaats van één grote villa, dat werd simpelweg te groot. Voor de ene helft van de dubbele woning, van bijna 300m2, zijn wij nu op zoek naar een koper om het geheel te realiseren met inbreng van eigen wensen en ideeën.'



De nieuwbouw op nummer 158 (Foto:Makelaardij Alfred Bakker)



Het is een trend die we de laatste jaren wel meer zien Kevin Woldhuis - makelaar

Arjen Robben

Kopen, slopen en nieuw bouwen lijkt een trend te worden in het zuiden van de stad. Een eindje verderop aan de Verlengde Hereweg wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe woning van Arjen Robben.

Die wordt gebouwd op een kavel waar eerst een woning uit de jaren zeventig stond. Robben kocht dat huis voor rond de 1,1 miljoen euro en sloopte het zo dat hij er een huis naar eigen ontwerp neer kon zetten.

Beeldbepalende villa's gesloopt

'Het is een trend die we de laatste jaren wel meer zien', zegt Kevin Woldhuis van makelaardij Alfred Bakker. 'Langs de Verlengde Hereweg in Groningen, langs de Rijksstraatweg in Haren en in de grote straten daaromheen zien we dat grote beeldbepalende villa's na verkoop óf worden gesloopt óf heel ingrijpend worden verbouwd.'



Men streeft ernaar om woningen in de toekomst energieneutraal te krijgen en dat is bij een vrijstaande villa uit 1920 toch vaak erg lastig Kevin Woldhuis - makelaar

Waarom?

'De huizen voldoen niet meer aan de eisen van het moderne wooncomfort en zijn bovendien vaak erg energie-onzuinig, iets wat steeds belangrijker wordt. Men streeft ernaar om woningen in de toekomst energieneutraal te krijgen en dat is bij een vrijstaande villa uit 1920 toch vaak erg lastig. Daarnaast zijn de kamers vaak te klein en te hokkerig. Mensen hebben nu behoefte aan grote ruimtes en open keukens en die zijn vaak niet of moeilijk realiseerbaar in dit soort oude panden. Je bent dan vaak met sloop en nieuwbouw goedkoper en beter uit', aldus Woldhuis.

Niet zomaar

De Verlengde Hereweg is een beschermd stadsgezicht en de meeste huizen zijn een Rijks- of gemeentelijk monument. Dat geldt niet voor de huizen op de nummers 158 en 177a.

Die mogen dus door hun eigenaren gesloopt worden. 'Dat gaat niet zomaar. Er is veel overleg nodig tussen de nieuwe eigenaar die het pand gaat bouwen en de gemeente. Er worden hoge eisen gesteld aan de esthetiek, de materiaalkeuze en de afwerking.'

Lees ook:

- Dit is het nieuwe Groningse huis van Arjen Robben (2018)

- Vergankelijke roem aan de Verlengde Hereweg