Groningse tekenfilm Blind Date te zien in alle Pathé-bioscopen

Het filmpje duurt maar twee minuten en vijftien seconden, maar is in september wél in alle bioscopen van Pathé te zien. We hebben het over het animatiefilmpje Blind Date, gemaakt door de Groninger animatiestudio Happy Ship.

'Ieder jaar houdt Pathé een soort wedstrijd voor filmmakers. Je kunt dan een plan inleveren voor een hele korte film van twee minuten. Pathé kiest vier plannen, die op hun kosten mogen worden gemaakt', legt Bastiaan Hooimeijer van Happy Ship uit. Uiteindelijk wordt het filmpje in alle Pathé-bioscopen voorafgaand aan een Hollywoodfilm vertoond.

Bastiaan Hooimeijer (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Gecharmeerd van de simpelheid

Blind Date is een feel good-filmpje over twee mensen die zich beter voor proberen te doen dan ze zijn.

'De jury was gecharmeerd van de simpelheid van het verhaaltje', gaat Hooimeijer verder. 'Het is een heel gewoon verhaaltje over een vrouw die een afspraakje heeft met een man en daarbij haar bril niet op wil hebben.'

De stemmen in Blind Date zijn van Albert Secuur en Leonieke Toering, beiden uit Stad.

Absoluut een uitdaging

Eén van de belangrijkste voorwaarden om het filmpje te mogen maken was dat-ie niet langer dan twee minuten mocht zijn. 'Dat is absoluut wel een uitdaging', vertelt de maker. 'Je kunt geen grote verhalen vertellen, je kunt er niet maar grapjes in blijven stoppen. Je moet je concentreren op de essentie van wat je wit vertellen. Daar moet je vanaf het begin rekening mee houden, anders kom je er niet uit.'

Blind Date duurt overigens twee minuten en vijftien seconden.

Gouden Kalf

Animatiestudio Happy Ship won twee jaar geleden ook al een grote prijs. Toen kreeg het een Gouden Kalf voor de animatiefilm Polska Warrior.

'Blind Date hebben we gemaakt met ongeveer hetzelfde team', zegt Hooimeijer. 'De regisseur was Camiel Schouwenaar en de tekenaar was Jan van Lierde. Misschien dat dat een beetje heeft geholpen.'

