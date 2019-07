Lepelaar strijkt neer in Winschoten

Winschoten is sinds kort een aantal inwoners rijker. Een lepelaar is met een nestje jongen gespot in het Stadspark van de Molenstad.

Volgens boswachter Jaap Kloosterhuis is de kans dat je ze behalve in het Lauwersmeergebied ook op andere plekken in onze provincie ziet, steeds groter. 'Het gaat namelijk goed met de lepelaar.'

Denemarken

Volgens Kloosterhuis is het de bedoeling van de lepelaars om voedsel te vinden in het Lauwersmeergebied of op de Waddeneilanden. Dat is dicht bij zee, maar als het daar te druk is, trekken ze de provincie in.

Het gaat volgens de boswachter zelfs zo goed met de vogel, dat lepelaars - die normaal gesproken in het voorjaar vanuit Spanje of Portugal naar Nederland komen - doorvliegen naar Denemarken.

Gemeente is blij

In Winschoten zitten twee lepelaars neergestreken, die inmiddels een aantal jongen hebben. 'Dat is heel normaal voor een plek als het Stadspark, daar is het beschut genoeg', zegt Kloosterhuis. 'Maar als er teveel mensen komen kijken naar de lepelaar, kunnen ze ook zomaar weer vertrekken.'

De gemeente Oldambt is blij dat de lepelaar 'succesvol heeft gebroed in het Stadspark'.