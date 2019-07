Robin Tinge brengt eerste single uit en droomt van Songfestival

Sinds zijn optreden in The Voice Kids is Robin Tinge geen onbekende meer in de muziekwereld. De 15-jarige inwoner van Zevenhuizen beklom al menig podium en staat nu voor een nieuwe mijlpaal. Hij heeft namelijk zijn eerste single uitgebracht.

Zijn auditie in de talentenjacht werd al meer dan 370.000 keer bekeken. Hij schopte het tot de finale, maar die won hij net niet. 'Toch is mijn leven sindsdien best wel veranderd. Helemaal anoniem over straat gaan zit er niet meer in', zegt hij lachend.

Het is een kenmerk dat hoort bij iemand die in de schijnwerpers staat, maar Tinge slaapt er geen nacht minder om. 'Ik heb er alles voor over om te slagen in de muziekwereld. Mijn vader, moeder en zusje Nina helpen mij daar enorm mee.'

Eerste single

Met Fake your Birthday - Robin schreef het nummer met zijn vader Eddy - bracht de jonge zanger zijn eerste single uit. De complete opbrengst van die single komt ten goede aan de stichting Muziekids.



Niet alleen zijn leven staat nu op z'n kop, die van ons ook Eddy Tinge - vader van Robin

'Die stichting houdt zich bezig met muziekstudio's in ziekenhuizen, waarin zieke kinderen zich kunnen vermaken tijdens hun verblijf in het ziekenhuis', legt Eddy Tinge uit. 'Fake your Birthday is een liedje dat zegt: als er geen reden voor een feestje is, bouw dan zelf je feestje en doe net alsof je jarig bent.'

Trots

Robins vader is maar wat trots op zijn zoon. 'Hij ging een avontuur aan met The Voice Kids, maar eigenlijk verwacht je niet dat dit ervan komt. Niet alleen zijn leven staat nu op z'n kop, die van ons ook. We hebben het er heel druk mee, het is bijna een halve dagtaak.'

'Ik ben bijvoorbeeld zijn chauffeur naar de optredens en zet z'n spullen klaar voordat hij aan een optreden begint', gaat Eddy Tinge verder. 'Maar ik ben z'n manager eigenlijk ook een beetje. En ook weer een soort muziekleraar, want we spelen samen gitaar en schrijven liedjes.'

Toekomst

De jonge zanger zelf kijkt hoopvol vooruit naar wat de toekomst allemaal brengen gaat. 'Mijn agenda zit best vol, al hebben we nu het meeste wel gehad. Maar er komen zeker nog heel veel leuke dingen aan', vertelt Robin. 'Over vijf jaar hoop ik mooie stappen te hebben gezet, met als ultiem doel meedoen aan het Songfestival.'

Maar zover is het nog niet, want de 15-jarige zanger zit na de zomer gewoon weer in de schoolbanken. Tot die tijd wachten eerst nog een paar mooie optredens. 'En de zomervakantie niet te vergeten, en daar ga ik flink van genieten', besluit hij.

Lees ook:

