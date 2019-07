Overlast door plastic van aardbeienkweker, maar de kweker kan niet zonder

Volgens Linda Visser (SP) zijn er in ieder geval drie inwoners die zich ergeren aan het plastic (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Enkele bewoners in Rottum zeggen last te hebben van afdekplastic. Het plastic wordt ter bescherming van aardbeien gebruikt door een kweker in het dorp. De gemeente gaat zich er nu mee bemoeien.

'Er zijn klachten over het geritsel van het plastic, het beeld wat het plastic geeft en er wordt geklaagd over verkeersoverlast', zegt Linda Visser van de SP Het Hogeland. Volgens het gemeenteraadslid zijn er drie inwoners die hebben aangegeven last te hebben.

Eén van de drie klagende inwoners vertelt aan RTV Noord dat ze soms losse stukken plastic in haar tuin vond.

Het oogt niet fraai

Aardbeienkweker Jelte Plas, die dit jaar is begonnen met het kweken van aardbeien in Rottum, ontkent het verhaal niet: 'Het oogt inderdaad niet fraai. Het uitzicht is anders en dat ervaren wij zelf ook. Hier groeide vroeger gras.'

Niet zonder plastic

Maar de aardbeienkweker kan niet zonder het plastic. 'Als we het plastic niet zouden gebruiken, dan kunnen we ongeveer 50 procent van de oogst weggooien. De aardbeien worden dan onder meer beschadigd door het weer.'

Gemeente het Hogeland

De gemeente Het Hogeland is bezig met de zaak. Ze zoeken uit of er een vergunning moet komen, maar dat is nu nog onduidelijk. Begin deze week kreeg de aardbeienboer bezoek van ambtenaren van de gemeente.