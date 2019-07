Lopend Vuur: Ik ben bang voor teken

Ruim 15.000 teken uit alle delen van het land worden door de Wageningen Universiteit onderzocht op het voor de mens gevaarlijke 'tekenvirus' TBE. In een paar jaar tijd zijn zes mensen er ziek door geworden.

Het meest recente geval was vorige week in Twente, schrijft De Gelderlander.

Het tekenvirus TBE komt in Duitsland al langer voor en kan hersen(vlies)ontsteking veroorzaken. Het percentage teken dat het virus draagt is volgens de onderzoekers klein. Veel kleiner dan de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Een op de vijf teken draagt die bacterie bij zich.

Met het warme weer in aantocht zal het aantal teken weer toenemen, is de verwachting. Op tekenradar.nl is dat goed bij te houden.

Een tekenbeet kun je proberen te voorkomen door in de natuur een lange broek te dragen en je broek in je sokken te doen. Krijg je klachten na een beet, dan wordt geadviseerd een dokter te raadplegen.

Hoe kijk jij hier tegenaan?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.



Borstvoeding

'Moeders moeten overal borstvoeding kunnen geven' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 6354 stemmers was 78 procent het daarmee eens, 22 procent was het oneens.