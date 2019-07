De Noord 9 van zaterdag 20 juli

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Wat Aans! - Ik ben een G

De mannen van Wat Aans! hebben vorig jaar hun 10-jarig jubileum gevierd met 'Batterij'. Na 'Proat toch Grunnegs met mie' en de superhit 'Trilploat' doen Rik Baptist en Teun Heuvel het weer, een nummer maken dat zich online heel snel verspreidt. Dit keer met hulp van de makers van Grunnen TV. Deze zomer is ook het langverwachte debuutalbum van Wat Aans! verschenen 'Grunnegs Hoop'. Het album is gepresenteerd als cassettebandje met USB-stick. Op het album staat onder andere de samenwerking met Wia Buze: 'Grunnegs hoop', 'Roelfina' (#1 in 2019), 'Ik ben een G' en 'Woaromdatten?'. Bekijk de video van 'Ik ben een G' hier.

2. Inge van Calkar - Touchdown

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere noteringen zijn oa. 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015), 'Imaginary' (2017), 'River' (#1 in 2018) en 'Hold you hate you love you leave you' (#1 in 2019) en 'Just' (2019). Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. September vorig jaar is haar nieuwe album 'Reset' verschenen, dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge heeft in het voorprogramma van Gare du Nord gespeeld bij hun 20 concerten. Tijdens festival Eurosonic/Noorderslag heeft Inge met haar band gespeeld op OpenAir, op de Grote Markt in de Stad. Bekijk de video van 'Touchdown' hier.

3. Blanks - Wave

Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks zijn tweede hit te pakken in de Noord 9. Eerder al heeft hij een #1-notering voor 'Don 't stop' te pakken. Nu is ook Blanks' nieuwe single genoteerd in de lijst. Blanks is in juni naar New York geweest. Hij was daar een van de 35 artiesten die zich presenteren op het showcasefestival New York Indie Week. Het showcasefestival, dat officieel A2IM Indie Week heet, programmeert vooral jonge veelbelovende muzikanten die bij kleine, onafhankelijke labels zitten. Eerder stond bv. Jett Rebel op New York Indie Week. Bekijk Blanks video van 'Don't stop' hier.

4. Small Town Bandits - You and I

Small Town Bandits is een vierkoppige folk-popband uit de stad Groningen. Die bestaat uit drummer Gijs Arends, bassist Rik Huizing, gitarist Selim Boukhris en zanger/gitarist Ruben van Hemmen. In juli staat de band op het Festival der AA en festival Hongerige Wolf. Eerder dit jaar waren de mannen te vinden op Eurosonic/Noorderslag, het Bevrijdingsfestival en in het voorprogramma van Jeremy Faulkner en Dutch Eagles. De Groningse band bereikt in het voorjaar van 2018 de finale van De Grote Prijs van Nederland. De mannen zijn als publieksfavoriet naar de finale in Paradiso gegaan, maar hebben geen prijs mee naar huis genomen. De liedjes van de groep kenmerken zich door melodische, opzwepende nummers met meerstemmige harmonieën. Beluister 'You and I' hier.

5. Davine - Tic tac

Davine is een Stad-Groninger zangeres. Ze heeft twee hits te pakken: één met Erwin de Vries en één solo! 'Tic tac' markeert het begin van een nieuw tijdperk. Met het nummer zet Davine een streep onder een periode waarin ze onenigheid heeft gehad met haar (voormalige) platenmaatschappij. Muziek van Davine is vaak verbonden met de Tour de France: in 2015 treedt ze op bij de start van de Tour in Utrecht. Deze zomer speelt ze na het einde van de Tour inde Franse ambassade in Parijs. In de Noord 9 is ze geen onbekende: in de zomer van 2015 staat ze op #1 met 'A bicyclette'. Daarna volgt haar tweede topnotering met 'Partie', begin 2016. In 2017 staat Davine 5 weken in de lijst met 'Cheveux noirs'. Als Davine als kind muziek van Frida Boccara hoort, weet ze het zeker: ze wil Franse chansons zingen! Ze komt naar Groningen om Frans te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit, maar dat vindt ze geen succes. In 2009 doet ze voor de grap mee aan een modellenwedstrijd en wint uit het niets de Dutch Model Award. Op allerlei plaatsen op de wereld loopt ze modeshows voor beroemde kledingontwerpers. In 2012 wint ze opnieuw een wedstrijd, dan eentje die om muziek draait: het Concours de la Chanson. Een jaar later verschijnt haar debuutalbum 'Davine', met een verzameling chansons. In de nazomer van 2017 verschijnt haar tweede album, getiteld 'Renaissance'. Bekijk de clip van 'Tic tac' hier.

7. Hartebees - Summer go

Arjen Lubach is naast tv-presentator en cabaretier ook succesvol in de muziek. Je kunt hem op festivals in (vooral) het buitenland als DJ achter de draaitafels tegenkomen. Ook duikt hij regelmatig de studio in om nummers te maken, hoe druk hij het ook heeft met zijn werk voor tv en theater. Zijn muziek brengt hij uit onder de naam Hartebees. Aan RTL Boulevard vertelt Arjen Lubach over zijn nieuwe plaat. "Het gaat over een meisje en jongen die een keer willen ontsnappen aan het normale leven". Bekijk de video van 'Summer go' hier.

6. Erwin de Vries & Davine - Mooie minsen

Het is een opmerkelijk duo: zanger Erwin de Vries en de Groningse chansonnière Davine. Samen zingen ze 'Mooie minsen': half in het Gronings, half in het Frans. 'Bij mijn weten is het nog nooit eerder gedaan,' antwoordt Erwin de Vries op de vraag of het het eerste Gronings-Frans liedje ooit is. Inspiratie voor het lied kreeg de zanger in Frankrijk, zijn favoriete vakantieland. 'Ik was daar toen ik er aan begon en tijdens het schrijven kreeg ik het idee om een duet te maken en toen dacht ik al snel Davine.' Lang nadenken over het duet met Erwin de Vries hoefde Davine niet. 'Het leek me direct hartstikke leuk, sowieso een duet en dan ook nog Gronings-Frans.' Het lied van klinkt op het eerste gehoor als een zomers liedje, maar voor wie goed luistert zit er volgens De Vries wel een boodschap in. 'In deze tijden van Facebook en Instagram ligt er veel druk op hoe we eruit moeten zien, wie we moeten zijn,' begint De Vries. 'De boodschap van Mooie Minsen is dat het niet uitmaakt hoe je eruitziet, of je dik, dun of rood haar hebt, we zijn gewoon mensen met elkaar, mooie mensen.' Beluister 'Mooie minsen' hier.

8. Swinder - Elke dag tot de naacht

Swinder stond al verschillende keren in de Noord 9, oa. met 'Vief veur elf' (#1), 'Twijde Hans' (#1) en 'Vekaanzie' (#1). Met 'Noar Stad' stond de band in 2013 al in de Noord 19, de voorloper van de Noord 9. 'Elke dag tot de naacht' is de nieuwe single van Swinder, voor het eerst in jaren: de band van Bas Schröder en consorten is drie jaar aan het werk geweest voor het nieuwe album 'Nosk' dat in mei verschijnt. 'Het duurde heel erg lang', beaamt Gijs van Veldhuizen (gitaar, toetsen) lachend. 'Maar het gaat om het resultaat en dat is heel erg goed.' In de jaren dat ze werkten aan de opvolger van hun succesvolle debuutalbum uit 2015 kampte de band met een writer's block, was er verdeeldheid over de muzikale richting en braken ze met Excelsior, hun platenlabel. Het nieuwe album Nosk, wat volgens K. ter Laan 'doodstil in de natuur' betekent, is opgenomen onder leiding van singer-songwriter Tim Knol. Gedeeltelijk in zijn studio in Hoorn en gedeeltelijk in Groningen. 'De single gaat over een oud omaatje dat haar man verloren heeft en daar heel verdrietig over is', begint Bas Schröder. ''s Nachts in bed droomt ze nog van hem daarom heeft ze iedere avond zin om naar bed te gaan zodat ze weer even samen zijn.' Schröder kwam op het idee tijdens een van zijn optredens. 'We spelen nog al eens voor bejaarden en iemand uit het publiek vertelde me het verhaal. Ik dacht daar zit wel een liedje in.' Bekijk de clip van 'Elke dag tot de naacht' hier.

9. Martijn van der Zande - Precies pas jij

Het is niet de eerste keer dat Martijn van der Zande in de Noord 9 staat: in 2014 staat hij één week op #1 met 'Slaap je nog alleen?'. Vijf jaar later staat hij opnieuw in de lijst! Zijn nieuwste liedje 'Precies pas jij' draait opnieuw om een vrouw. Sinds zijn 15e schrijft hij zijn eigen songs. Of Martijn op het podium staat met een band of hij zijn bijdrage levert aan verteltheater, hij is altijd op zoek naar zijn eigen geluid: met zijn liedjes schopte hij het al tot de finale van de Grote Prijs van Nederland en het Noord Nederlands Liedjesfestival. De video van 'Precies pas jij' is opgenomen in het Noorderplantsoen in de Stad, je ziet 'm hier.