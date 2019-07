Wie wil zichzelf nou laten bijten door een hond?

Klaas Stienstra (68) is de oudste pakwerker van de hondenschool. Met een lach drijft hij een beetje de spot met zichzelf 'Je kan het wel aan mij zien hè, we vergrijzen allemaal en we hebben jonge aanwas nodig.'

'Stapelgek op de politie'

Hij blikt even terug op hoe het allemaal begon: 'Hondensport vind je leuk, honden vind je leuk. Op een gegeven moment zie je eens wat: speuren, appèl en dan zie je ook het pakwerk. Zoals ze dat bij de politie doen. Dan ga je het een beetje nabootsen he?'

Voor Stienstra is de politie echt een voorbeeld. Hij lacht van oor tot oor: 'Ik ben stapelgek op de politie.'

Waarom jezelf laten bijten?

Je kan je afvragen waarom Stienstra zich door een hond wil laten bijten. En waarom zou je een hond 'agressief' willen maken? Hij legt uit dat honden het als een spel zien en dat ze het erg leuk vinden.

'Het gaat erom dat de hond achter de buit aan gaat en dat is een kwestie van overleven in de natuur. Dat noemt men dan wel bijten, maar het gaat de hond om de buit.'

En dat spel, met je hond achter de buit aan gaan, dat is nou precies wat Stienstra zo geweldig vindt aan deze sport.

In tien seconden van relaxed naar alert...



'Het geeft mij een kick'

De jongste pakwerker van de hondenschool is 25 jaar: Jack Stienstra. Hij is de huidige wereldkampioen en de zoon van Henk. 'Ik ben een van de jongste mensen op het moment binnen de sport en ik vind mijzelf al aan de oudere kant worden. Kun je nagaan!'

Ook Jack hoopt vurig dat er jonge mensen bijkomen waar hij zijn lust en leven mee kan delen. 'Voor mij is het de adrenaline, het geeft mij echt een kick dat de hond inbijt en ook de intentie die er bij ligt. Het is echt een sport dat vanuit mij hart komt. En wat is er nou mooier dan dat je er ook prestaties mee kunt leveren?'

Wereldkampioen

Jack's wedstrijdhond waarmee hij wereldkampioen is, kan zich volgens hem heel agressief tonen tijdens training en wedstrijden. Maar 'wanneer hij buiten de situatie is, is het een van de meest lieve honden die ik heb'.

Weinig jeugd

Volgens hondenorganisatie Raad van Beheer-bestuurslid Gabry Kolster zit er wel een kern van waarheid in de vergrijzing van pakwerkers.

'Er is weinig jeugd die deze tak van sport kiest. Voor het pakwerkersvak moet je een flinke conditie hebben. Er zit veel tijd in trainen en je hebt een gerichte opleiding nodig. De tijdsbesteding van jongeren is wel eens wat anders geweest. Vroeger had je meer twintigers die in de sport actief waren.'

Ze gaat van enthousiasme iets harder praten. 'Ik juich het initiatief van Hondensport Hoogkerk toe. Altijd goed om jongeren bij de hondensport te betrekken.'

Meer keuze

Kolster denkt dat er meer redenen zijn voor de schrale aanwas in de sport. 'Er zijn zo veel hondensporten bijgekomen de laatste jaren. Denk bijvoorbeeld aan doggydance, hoopers of flybal. Je kan meer keuzes maken.'

En ten slotte legt ze uit dat pakwerk vaak geassocieerd wordt met gevaarlijke honden.

'Mensen denken vaak dat pakwerk voor politiehonden of verdedigingshonden is, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Pakwerk is een spelletje en zo wordt het ook door de hond ervaren. Honden die pakwerk doen moeten dus juist erg sociaal zijn. Een hond die onder de mensen kan zijn en in huis maar ook op straat benaderbaar is.'

Open dag

Zondag 21 juli is er een open dag op de hondenschool in Hoogkerk. Je kunt er dan aan het vak proeven en als het je wat lijkt krijg je een opleiding tot pakwerktrainer.

Pakwerk-instructeur Ron van Hal organiseert de open dag en hoopt dat 'jonge knapen en dames' het pakwerk komen proberen en zich daarna aanmelden voor een opleiding.

'Om een hond goed te kunnen africhten heb je pakwerkers, helpers en spoorleggers nodig. En die mensen moet je gewoon opleiden om zo goed mogelijk te presteren.'