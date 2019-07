Buurvrouw afgebrande massagesalon: 'Ik dacht: als er eentje begint, dan gaan we allemaal'

Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is veroorzaakt die massagesalon Salon Delight aan de Oliemuldersweg in Stad donderdagavond in de as legde. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

'Rond elf uur kwam de melding, binnen drie minuten waren we er', zegt Edwin Oosterheerd van de brandweer. 'We hebben gelijk opgeschaald, want het was duidelijk dat dit niet te houden was.'

Ontruimd

Veertig woningen in de nabije omgeving moesten ontruimd worden. 'De rook werd dermate zwart en hevig dat het wel moest.'

'Alles pakken'

Ook buurtbewoonster Brecht Gerbrandy moest haar huis uit. Ze zat voor de tv toen de brand uitbrak.

'De buurman kwam er aan rennen en er was al meer onrust op straat. 'Alles pakken en ramen dicht!' Het stonk ook al, je zag de rook.'

'Het werd steeds erger. Het kwam heel hoog boven de daken uit. Toen dacht ik wel: Oh mijn god, als er ook maar eentje begint, als is het een schuurtje, dan gaan we allemaal.'

Andere slaapkamer

'Uiteindelijk heb ik nog vrij goed kunnen slapen. Ik ben wel van slaapkamer gewisseld, want het raam aan de achterkant had open gestaan. Daar was niet te wezen.'

Rond twee uur 's nachts mochten de laatste omwonenden terug, zo'n twee uur later zat het werk van de brandweer erop.

