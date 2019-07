Op Schiermonnikoog zijn ze na de containerramp nog milieubewuster

Eilanders, hun kinderen en andere liefhebbers van Schier hebben de handen ineen geslagen en zijn allerlei initiatieven gestart om het eiland schoner te maken.

'De containerramp heeft ons de ogen geopend. We waren ons al bewust van de plastic soep in de zee, maar nu nog meer', zegt Petra Olgers van de Plastic Soep Foundation. Samen met de eilander stichting NoorderBeeld, Bibliotheek Noord Fryslân en het kunstenaarscollectief Sjain heeft ze de projectgroep 'Waterzooi' opgericht. Onder die paraplu zijn allerlei projecten bedacht.

Dichten tegen de plastic soep

Zo hebben leerlingen van de basisschool gedichten gemaakt waarin eilandgasten worden opgeroepen om bewuster te denken aan het afval en troep op te ruimen. Deze gedichten zijn afgedrukt op ansichtkaarten en posters.

De zusjes Amerins en Danieke Stielstra hebben ook een gedicht gemaakt. 'Daarin hebben we geschreven dat mensen hun troep moeten opruimen. Af en toe komen we nog wel eens wat tegen. Van die plastic pompjes en kleine plastic bolletjes', vertelt Amerins. 'Op school hebben we les gehad in dichten en hoe we er een rijm van konden maken', vult Danieke aan.

Huishoud kit

Ook is er een plasticvrije huishoudkit gemaakt die eigenaren van gastverblijven kunnen aanvragen voor hun bezoekers. Daarin zitten onder meer natuurvriendelijke vaatdoeken, een houten afwasborstel, rieten rietjes, stoffen zakjes voor de boodschappen en papieren boterhamzakjes.

'Hiermee doen we een handreiking aan eigenaren van vakantiewoningen die mee willen doen aan dit project. We proberen ze te stimuleren om geen plastic te gebruiken', gaat Olgers verder. Er is een beperkt aantal tasjes gemaakt, maar als het een succes is komen er meer.

Petra Olgers reikt de eerste huishoudkit uit.

Kitty en Jan Cameron uit Roermond zijn de eerste eilandgasten die de huishoudkit gebruiken. 'We vinden het een mooi initiatief en goed om te zien dat ze hier zo met het milieu bezig zijn. Bij ons is het niet zo schoon als hier', vertelt Jan. 'Erg handig deze spullen. Ik loop thuis ook altijd met mijn eigen stoffen tas', zegt Kitty.

[mage:https://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/190719_1333_huishoudkit2.jpg]

Kitty en Jan Cameron krijgen de huishoudkit.

Papier in plaats van plastic

Ook de plaatselijke supermarkt doet mee. 'Begin dit jaar zaten we bij wijze van spreken vooraan op de tribune en was de troep hier met eigen ogen te zien', zegt ondernemer Eric Brunekreef.

'Veel mensen zijn nu milieubewuster geworden. Alles heeft natuurlijk op het strand gelegen en iedereen heeft kunnen zien wat we allemaal voor plastic dingen gebruiken.'

Om klanten milieubewuster te maken, verkoopt de supermarkt papieren broodzakjes en stoffen groentezakken. 'Het is een begin', benadrukt Brunekreef. 'Als elke Nederlander één zakje per jaar bespaart dan zijn dat achttien miljoen zakjes. Dat is nogal wat. Het is best moeilijk om al het plastic uit je winkel uit te bannen. Maar je moet ergens beginnen.'

Meer acties

Olgers is blij dat er enthousiast gereageerd wordt op alle initiatieven. In de toekomst hoopt ze met 'Waterzooi' meer activiteiten op te zetten.

Lees ook:

- Alleen globale inhoud containers MSC Zoe in openbaarheid

- Waddeneilanden stellen rederij aansprakelijk voor schade containerramp