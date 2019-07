29-jarige dief heeft zijn zaken nu op orde en hoeft cel niet in

Er konden hem zeven delicten worden aangerekend. Daar staat normaal gesproken een celstraf voor, maar de Zuidlaarder heeft op dit moment vast werk. Voor de maatschappij is het beter dat de man die baan behoudt en daarmee op het rechte pad blijft. Doet hij dat in zijn proeftijd niet, dan moet hij de drie maanden alsnog uitzitten.

Looddiefstal

Hij ging vorig jaar in augustus en september in de fout. Hij bood bij een recyclingbedrijf in Assen 685 kilo lood aan. Gevonden en verzameld van de bouwputten waar hij wel eens werkte, zei de man. 'Ik denk eerder gestolen', zei de rechter. Het lood was in keurige repen gesneden en opgevouwen.

De man stal ook brandstof. Hij werd betrapt toen hij met een gevulde jerrycan wegliep. Daar bleef het niet bij, want in Appingedam drong hij bij een pand naar binnen en stal lood. Hij werd echter overlopen. Daarnaast brak de man in speelstad Oranje bij Beilen een zeecontainer open en keek of er iets van zijn gading in lag. Ten slotte stal hij in Diever een bosmaaier uit de schuur van het Drents Landschap.



Xtc

De man had in zijn woning een stroomstootwapen, een ploertendoder, speed en xtc. De pilletjes xtc lagen op kleur en apart verpakt. 'Een verzameling, meer niet', zei de man. 'Kan zo zijn, dat spul is verboden', zei de rechter. De Zuidlaarder werd vanwege onvoldoende bewijs vrijgesproken van de diefstal van een aanhangwagen met daarop een steiger.

De rechter hield in de afstraffing niet alleen rekening met het feit dat de man nu werk heeft. De Zuidlaarder heeft een strafblad dat verouderd is.