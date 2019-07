'Eén toon van het orgel en ik sta gelijk te janken'

'Een fantastisch ding', zo typeert Merlijn Kerkhof het orgel van de Martinikerk, dat hij verkoos tot mooiste orgel van Nederland. De muziekjournalist en schrijver stelde een top-15 samen, waar behalve de orgel in Stad ook die in Noordbroek en Krewerd in staan.

Hij kreeg veel reacties op zijn lijstje, maar over een ding was vrijwel iedereen het eens: het orgel in de Martinikerk staat onomstreden op nummer één. 'Iedereen in de orgelwereld vindt het een ontzettend mooi instrument.'

Tintelen en trillen

'Het orgel laat alles tintelen en trillen. Een schroeiend geluid. Eén toon en ik sta gelijk te janken,' aldus Kerkhof.

'Een orgel bestaat uit meerdere registers en die bestaan allemaal uit een bepaalde klankkleur. Het is een ontzettend 'kleurrijk' ding. Met heel veel mooie, zinderende stemmen. Een ideaal orgel voor de muziek van Bach.'

Het akoestische orgel staat ook nog op de juiste plek, meent Kerkhof. 'Het komt extra goed tot z'n recht in de Martinikerk. Die is breed en heeft een aparte akoestiek. Dan wordt je telkens een beetje op het verkeerde been gezet. Het is heerlijk om in de Martinikerk te zijn.'

Noordbroek

Als Michelin sterren zou uitdelen aan orgels, zouden alle orgels in deze lijst er drie krijgen, zei Kerkhof vrijdag in De Volkskrant. De Martinikerk is niet de enige Groningse kerk die prijkt in de top-15: het orgel in de kerk in Noordbroek staat op plek vier en op nummer dertien staat het orgel van de Mariakerk van Krewerd.

Kerkhof: 'Iedereen denkt direct aan die grote instrumenten met veel registers. Maar mooie orgels staan zeker niet alleen in steden. Je hebt ook heel veel mooie kleintjes.'

Merlijn Kerkhof heeft de liefde voor orgels van zijn vader Wim, de voorman van de band The Amazing Stroopwafels. 'Mijn vader speelde vroeger zelf orgel, complete concerten van Händel.'

'Het moment dat ik 'ontwaakte' was toen mijn grootvader overleed. Ik was tien jaar en zat in de kerk toen opeens die orgelklank op mij neerdaalde: ik moest gelijk keihard janken.'

Festiviteiten

Het noorden is een paradijs voor rondreizende orgelliefhebbers, vindt Kerkhof. 'Elk wierdendorp heeft wel zo'n mooi ding. De zomer is de ideale tijd om de kerken te bezoeken.'

De zomer van 2019 is speciaal: het is driehonderd jaar geleden dat de Duitse orgelbouwer Arp Schnitger overleed. Hij is medebouwer van het orgel in de Martinikerk. Naar aanleiding daarvan zijn er veel activiteiten georganiseerd in en rondom Stad.

'Niet te bevatten'

Niet alleen de toehoorders halen veel plezier uit het orgel, dat geldt zeker ook voor organist Janny de Vries, die zich bewust is van haar unieke positie. Zij speelt elke zondag op het instrument en vindt dit een eer. 'Dit orgel is niet te bevatten.'

'Er zijn orgels met bepaalde mooie registers. Maar dit instrument heeft alle registers, met allemaal onafhankelijk van elkaar van zo'n schoonheid,' aldus De Vries.

'Het orgel beslaat vijf eeuwen geschiedenis. Het oudste register is uit de vijftiende eeuw. De holfluit is wereldberoemd en ook de speelfluit 4 is heel speciaal. Ik ben het absoluut eens met de uitslag in de krant.'

