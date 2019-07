Onderdendam houdt de hele zomervakantie nog verkeersregelaars in het dorp

De verkeersregelaars in Onderdendam blijven tot het einde van de zomervakantie een oogje in het zeil houden in het dorp. In eerste instantie zouden de verkeersregelaars maar een paar dagen ingezet worden.

Sinds vorige week is het drukker geworden in het dorp omdat er groot onderhoud plaatsvindt aan de nabijgelegen N361 tussen Stad en Adorp. Omdat die weg deels is afgesloten, rijdt het verkeer om via Onderdendam.

Onrust

De provincie besloot dinsdag na onrust over de veiligheid in het dorp aanvankelijk alleen tot en met vrijdag verkeersregelaars in te zetten van 07:00 tot 19:00 uur. Komend weekend wordt bekeken of het verkeer ook op zaterdagen in goede banen moet worden geleid. Op zondag staan de regelaars er in elk geval niet.

De maatregel geldt tot en met vrijdag 23 augustus.

Bekijk hier de video over de verkeersdrukte in Onderdendam van eerder deze week



