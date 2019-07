'Advies Hoge Raad is tegenvaller voor huiseigenaren in aardbevingsgebied'

Een advies van de Hoge Raad is een tegenslag voor huiseigenaren in het Groninger aardbevingsgebied, die een vergoeding willen voor de verminderde waarde van hun woning. Dat concludeert advocaat Pieter Huitema.

Huitema verdedigt de belangen van Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen). Hij vertegenwoordigt zo'n vijfduizend gedupeerde Groningers. Voor hen heeft het advies waarschijnlijk geen gevolgen, maar voor veel andere huizenbezitters wel.

Reeks vragen

Het advies van de Hoge Raad is één van de antwoorden op een reeks vragen die de Rechtbank Noord-Nederland aan de Hoge Raad had voorgelegd. De rechtbank vroeg om advies naar aanleiding van een zaak die een echtpaar in het aardbevingsgebied tegen de NAM heeft aangespannen.

Huitema is niet bij deze zaak betrokken. 'Het verbaast mij dat de rechtbank nu wel om dit advies heeft gevraagd. Toen wij in een vergelijkbare zaak hetzelfde voorstelden, wees de rechter dat af.'

Geen stabiele situatie

Wat houdt het advies van de Hoge Raad aan de rechtbank in? Huitema: 'In het kort komt het hier op neer: de Raad stelt vast dat er op dit moment geen 'stabiele situatie' in Groningen is. Dat betekent dat een eventuele waardevermindering van een woning niet vast te stellen is, zolang het huis niet daadwerkelijk is verkocht'.

Betekent dit dan dat huizenbezitters voorlopig helemaal geen financiële compensatie voor waardedaling krijgen? 'Nee, zo erg is het nu ook weer niet', stelt Huitema. 'Minister Wiebes heeft immers al een waardeverminderingsregeling in het leven geroepen en die blijft van kracht.'

Maar de advocaat heeft wel bezwaar tegen de rekenmethode die Wiebes gebruikt. 'Die leidt tot veel te lage uitkomsten, terwijl de werkelijke waardedaling veel hoger is. Wij gaan daarom gewoon door met procederen om een betere regeling af te dwingen.'

'Voor het hoofd slaan'

Dat kan omdat hij namens Stichting WAG in hoger beroep gelijk heeft gekregen. Het Hof in Leeuwarden bepaalde eerder dat huiseigenaren sowieso recht hebben op compensatie, of ze hun woning nu wel of niet willen verkopen.

Huitema: 'Die uitspraak is definitief, omdat de NAM niet in cassatie is gegaan. Ze zullen zich bij de NAM nu wel voor het hoofd slaan dat ze dat niet hebben gedaan.'

Echt verkopen

Maar voor de vele duizenden andere huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied heeft het advies van de Hoge Raad dus wèl gevolgen, denkt Huitema.

'Want nu de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, zullen zij eerst hun woning echt moeten verkopen, voordat zij een waardedalingscompensatie kunnen claimen. Of ze zullen genoegen moeten nemen met de uitkomst van de rekenmethode van Wiebes.'

