Ruzie in Delfzijl loopt uit de hand, man gewond naar ziekenhuis

De politie heeft vrijdagavond een gewonde man aangetroffen aan de Uilenhoek in Delfzijl. Volgens een woordvoerder van de politie is er mogelijk sprake geweest van een schietincident.

'Er is in ieder geval sprake van ruzie geweest in de woning waar poolshoogte werd genomen', laat de woordvoerder weten. Er werden geen andere personen in de woning aangetroffen.

Knal

Omstanders hoorden een flinke knal, waarna de politie werd ingeseind. 'Maar we durven niet te zeggen of er inderdaad met een vuurwapen is geschoten. Het kan ook vuurwerk zijn geweest.'

De gewonde man ligt inmiddels in het ziekenhuis. Wat zijn rol in het incident precies is geweest en wat zich allemaal in de woning aan de Uilenhoek heeft afgespeeld, zoekt de politie uit.