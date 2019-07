Camping voor minima in Opende is officieel geopend

Volgens Appie Wijma uit Opende verdient iedereen een vakantie. En dus bedacht hij een camping voor minima. Hij ging aan de slag en zaterdag is de camping officieel geopend.

Camping Polemonium in Opende is bedoeld voor gezinnen met een minimaal inkomen.

Mailbox ontploft

De afgelopen anderhalve week wist Wijma niet wat hem overkwam. 'Nadat ik de aandacht van de media had gekregen, stond de telefoon roodgloeiend. Ik heb nog nooit een mailtje gezien, maar mijn mailbox stond op ontploffen: woensdag had ik 180 mailtjes, donderdag 160 en het houdt niet op. Allemaal mensen die iets aanbieden voor de camping.'

Meer tenten dan de Vrijbuiter

'Vorige week stond hier nog anderhalve tent en nu heb ik meer tenten dan de Vrijbuiter ooit heeft gehad', vertelt Wijma trots. 'Het is ongelooflijk wat er op ons af is gekomen. Mijn schoenen komen nooit meer aan de grond, want ik zweef.'

'Een vouwwagen en een tent uit Brugge, tassen vol met spullen, vis uit Urk, een jaar lang vlees van een slager voor barbecues die ik hier kan organiseren. Op vrijdag komt er een masseur, op zaterdag is het hier patatdag, ik ga zelf pannenkoeken bakken, een brandweerauto komt iedere week langs op de camping. Mooi hè?', straalt Wijma.

Is het geen droom?

Alles is klaar voor een mooi begin van de camping. Een gezin uit Rotterdam met zes kinderen mag als eerste op de camping staan. 'Ik ben wel vier keer teruggebeld of het geen droom was', vertelt Wijma.

Wijma zet zich al langer in voor de minima. Hij heeft de voedseltuin Tuuntje, waar groente wordt geteeld voor cliënten van de voedselbanken in onze provincie. Nu is er dus ook een camping op zijn terrein.

