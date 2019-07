Honderden vieren in Stad vijftigste verjaardag maanlanding

Naast de shows is er ook een expositie over de maanlanding (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Meer dan 800 mensen vierden zaterdagmiddag in Groningen de vijftigste verjaardag van de maanlanding. In het koepeltheater van DOT waren ter gelegenheid van de maanlanding speciale shows over die allereerste succesvolle reis naar de maan.

Exact vijftig jaar geleden zette Neil Armstrong als eerste man een stap op de maan. Het was een overwinning voor de Amerikanen in de ruimterace die werd gevoerd tegen de Sovjet-Unie.

One small step

De beroemde Apollo 11-missie deed er drie dagen over om op de maan te komen. Daar sprak Armstrong tijdens zijn verkenning de legendarische woorden: 'One small step for man, one giant leap for mankind'.

In de hele wereld wordt deze dagen aandacht besteedt aan de bijzondere verjaardag. En dus ook in Groningen: georganiseerd door het Kapteyn Instituut - het onderzoeksinstituut voor Sterrenkunde van de Rijksuniversiteit - en het SRON Netherlands Institute for Space Research.

Reis naar de maan

In DOT waren vier speciale shows over de maanlanding. Twee voor kinderen en twee voor volwassenen. 'De kinderen nemen we echt mee in die reis naar de maan', vertelt Marlies van de Weijgaert van het Kapteyn Instituut. 'Met de volwassenen kijken we ook verder naar het heelal.'

Naast de shows, is er ook een expositie over de maanlanding en probeert de opleiding Sterrenkunde van de Rijksuniversiteit jongeren te interesseren voor hun studie.

Twaalf keer op de maan

In totaal liepen er ooit twaalf mensen op de maan, waarvan Neil Armstrong dus de eerste was. Eugene Cernan was de laatste, op 11 december 1972.