Expeditie Grunnen: en de brug van Klein-Ulsda

Wat is er toch aan de hand met het kastje bij de brug in Klein-Ulsda. De verkeerslichten staan op rood, auto's staan in een lange rij te wachten en er is paniek.

Gerard Miggels en Willie Joosten trekken aan de sleutel in het kastje van de brug maar er is geen beweging in te krijgen. De sleutel blijft vastzitten. Hoe is het mogelijk dat dit nu weer gebeurt, want vorige week was dit ook al het geval. Ronald Niemijer kreeg de sleutel toen met fingerspitzengefühl uit het kastje.

Lukt het Derk, Teade en Joyce?

Ook in Expeditie Grunnen:

- Bruine kiekendieven ringen

- Pannenkoekenroute in Klein Wetsinge

- Camping voor minima in Opende is officieel geopend

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

